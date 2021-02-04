В Одессе приняли новые правила застройки города: что изменится

На заседании Одесского городского совета в среду, 3 февраля, было принято решение о введении новых стандартов в застройке города.

Как сообщают местные СМИ, минимальное расстояние между частными жилыми домами и восьмиэтажными домами до 8 этажей должно составлять минимум 15 метров. При строительстве высоток (выше 9 этажей) – расстояние от фасадов нового дома до границы земельного участка должно быть не менее 20 метров.

При строительстве многоквартирного дома или комплекса может быть застроено не более 50% участка – для 3 этажей без учета мансарды, 45% — для 4-5 этажей, 40% — для 6-8 этажей, 35 % — для 9-10 этажей, 30% — для 11 этажей и выше.

Для подъезда к жилым домам, ТЦ предусматриваются двухполосные проезды шириной не менее 5,5 м, а к отдельно стоящим зданиям — однополосные проезды шириной не менее 3,5 м.

Согласно решению городского совета, этажность домов в пределах территорий усадебной застройки не может превышать 3-х этажей без учета мансарды Также здесь нельзя строить многоквартирные (секционные) дома.

Описание: Новые стандарты для строителей приняли в Одессе Источник: pixabay.com Alt:

Что касается строительства в пределах исторического ареала, то здесь новостройки не должны превышать 18,6 метров, высота акцентных зданий на углу кварталов — не выше 21,3 метров.

Отметим, что в период реформы, когда контроль за строительством фактически перестал существовать, многие памятники истории оказались под угрозой исчезновения.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе впритык к памятнику архитектуры построят жилой дом. Как стало известно, выставили на продажу здание внутри двора особняка Менделевича на ул. Маразлиевской, 28.