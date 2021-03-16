ЖК в Харькове оказались в приоритете ГАСИ: обзор решений за прошедшую неделю

На прошлой неделе чиновники Госархстройинспекции внесли в Реестр строительной деятельности только два разрешения на строительство жилых комплексов и два сертификата о готовности. Все выданные документы касаются сугубо объектов в Харькове.

Кому ГАСИ с 9 по 12 марта выдала разрешение на ЖК (СС3), а также какие комплексы ввела в эксплуатацию – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор решений ГАСИ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение получили

1. ЖК Победы 2 от Трест Жилстрой-1 по ул. Победы, 86 в Харькове.

Разрешение получено со второй попытки.

Отметим, что основаниями для отказа в конце декабря 2020 года было не предоставление заключения по ОВД; не обеспечение придомовыми площадками, достаточным количеством паркомест и зарядными устройствами для автомобилей с электродвигателями.

Подчеркнем, что согласно Реестра строительной деятельности, в выданном разрешении в разделе "Экспертиза проекта" отсутствует какая-либо информация. Поэтому выяснить, осуществлялась ли новая экспертиза после предоставления отказа, невозможно.

2. ЖК Лазурный от Градстрой по ул. Пискуновский и углу пер. Лосевского в Харькове.

Разрешение также получено со второй попытки.

Основания для отказа в октябре 2020 года: отсутствие на чертежах генплана санитарно-защитной зоны промышленных и коммунальных предприятий 4-5 класса вредности и не обеспечение нормативного количества машиномест на открытых автостоянках.

Отметим, что разрешение предоставлено на основании экспертного отчета от 29 марта 2019 года. Это может свидетельствовать о том, что проект фактически не меняли, потому машиномест на автостоянках жителям ЖК Лазурный не хватит.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Павловский квартал от Жилстрой-2 по ул. Клочковской, 117 в Харькове.

В эксплуатацию принято надземный и подземный гараж (1 очередь, 7 пусковой комплекс).

2. ЖК Воробьевы горы от Воробьевы горы по ул. Шевченковском, 38, 40 в Харькове (1 и 2 пусковые комплексы).

В эксплуатацию принято 11-этажный дом на 22 квартиры по 8 комнат каждая.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, и быть ли жилью в других городах Украины, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой НЕРУХОМІ.