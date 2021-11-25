ЖК Сады Вишневые: жизнь на глиссаде взлетно-посадочной полосы

ЖК Сады Вишневые – это комплекс эконом класса, который возводится в городе Вишневом под Киевом, практически перед самым аэропортом.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Жилой комплекс строится в 8 километрах от взлетной полосы аэропорта Киев, при этом сама полоса находится на одной линии с комплексом, поэтому жильцам придется жить в вечном гуле пролетающих самолетов.

По проекту здесь предусмотрено строительство 11 домов, при этом на сайте комплекса указывается 8 домов, а на сайте девелопера - 9. По факту же неизвестно, сколько вообще домов планируется построить, что в итоге может отразиться на комфорте будущих жильцов. Что касается паркинга, то застройщик вообще не предусмотрел места для постоянного хранения автомобилей. Поэтому будут ли обустроены автостоянки в заявленном застройщиком количестве – непонятно.

Согласно градостроительной документации, размещение жилого комплекса на территории, где осуществляется строительство ЖК Сады Вишневые, не предусмотрено. Это значит, что инженерные системы Вишневого (электросети, газо и теплоснабжение, канализация) не рассчитаны на этот комплекс, что также в итоге скажется на качестве жизни здесь.

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Эксперты также выяснили, что горсовет Вишневого в 2018 году принял решение об отмене договора аренды земельного участка с заказчиком строительства "Евро 2000". Тем не менее эта компания по состоянию на сегодняшний день является арендатором участка, согласно данным госреестра. В соответствии с действующим законодательством договор аренды земли вступает в силу после его государственной регистрации и прекращает действие после регистрации факта его расторжения. Таким образом, несмотря на решение горсовета об отмене договора аренды с ООО "Евро 2000", договор остается в силе.

Застройщик смог получить градусловия только через суд, который обязал отдел градостроительства и архитектуры Киево-Святошинской РГА предоставить ГУО. Эксперты отмечают, что это одна из "серых" схем, которую применил застройщик.

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