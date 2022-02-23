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ЖК Новая Англия и ОТП Банк запустили кредитную программу

Владимир Гришенко 23.02.2022 18:31 PR материал

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ЖК Новая Англия совместно с ОТП Банком запустили новую программу кредитования, которая значительно упростит приобретение квартиры в жилом комплексе.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Для оформления кредита, инвесторы должны предъявить паспорт, идентификационный код, а также выписку или справку с места работы.

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Отмечается, что банк принимает решение по кредиту в течении двух часов. Финучреждение выдает кредит на первый взнос сроком на 7 лет по условиям рассрочки от застройщика и на сумму до 1 млн гривен без залога. Проценты будут насчитываться на остаток кредита, который можно погасить досрочно. "Например, взяв кредит на 100 тыс. грн, через год вы возвращаете 111 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При этом, если инвестор изменил решение и собирается приобрести квартир у с большей площадью, паркингом или проведением ремонта, банк может рассмотреть вариант с дофинансированием.

Подробности о кредитной программе можно узнать в отделе продаж.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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