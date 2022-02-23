ЖК Новая Англия и ОТП Банк запустили кредитную программу

ЖК Новая Англия совместно с ОТП Банком запустили новую программу кредитования, которая значительно упростит приобретение квартиры в жилом комплексе.

Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Для оформления кредита, инвесторы должны предъявить паспорт, идентификационный код, а также выписку или справку с места работы.

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Отмечается, что банк принимает решение по кредиту в течении двух часов. Финучреждение выдает кредит на первый взнос сроком на 7 лет по условиям рассрочки от застройщика и на сумму до 1 млн гривен без залога. Проценты будут насчитываться на остаток кредита, который можно погасить досрочно. "Например, взяв кредит на 100 тыс. грн, через год вы возвращаете 111 тыс. грн", - говорится в сообщении.

При этом, если инвестор изменил решение и собирается приобрести квартир у с большей площадью, паркингом или проведением ремонта, банк может рассмотреть вариант с дофинансированием.

Подробности о кредитной программе можно узнать в отделе продаж.