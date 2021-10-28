ЖК на Большой Васильковской: строительство, которое не согласовали с Минкультом

ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 – это жилой комплекс в Печерском районе Киева, который возводится в историческом ареале, на бывших промышленных землях.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Территория, на которой строится ЖК, находится в пределах центрального исторического ареала, здесь установлены дополнительные требования по строительству и действуют ограничения по высотности. В частности, необходимо согласование проектной документации и разрешение Минкультуры. Но заказчик строительства обжаловал градусловия застройки земельного участка в части ограничения высотности и необходимости получения согласований и разрешений Минкультуры в суде. Соответственно, проект разработан без учета особенностей застройки исторического центра Киева. Подчеркнем, что отсутствие необходимых документов может быть угрозой приостановки строительства со стороны Минкульта или затягивания процесса принятия комплекса к эксплуатации.

Описание: ЖК ул. Большая Васильковская, 143/2 Источник: Скриншот Alt:

Также удалось выяснить, что Нацполиция проводит досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц КГГА. И хоть уголовное дело возбуждено против столичных чиновников, (которое касается и предоставления градусловий на строительство ЖК на. Большой Васильковской, 143/2), но наличие данного производства создает дополнительные риски в инвестировании.

Застройщик решил отойти от ДПТ и иначе реализовать намерения застройки, что привело к увеличению секционности дома при одновременном уменьшении этажности и количества квартир. Это не повлияет на увеличение количества жильцов ЖК, однако приведет к уменьшению площади придомовой территории. Вместе с тем отметим, что под застройкой окажется лишь 30% площади земельного участка, что соответствует строительным нормам и дворового пространства должно быть достаточно для комфортного проживания.

Более подробно о ЖК на Большой Васильковской можно прочитать, перейдя по ссылке.