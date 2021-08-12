ЖК Идеалист: точку с ДПТ должен поставить Верховный Суд

ЖК Идеалист – это комплекс бизнес-класса на улице Жамбыла Жабаева, 5 в Шевченковском районе Киева по соседству с Посольством США. Из-за решений столичных властей относительно детального плана территорий было открыто уголовное производство, финальную точку в деле еще должен поставить Верховный Суд.

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Уголовное производство открыто по факту злоупотребления властью или служебным положением должностными лицами Киевсовета, КГГА и ее структурных подразделений, Коммунальной организации "Институт Генерального плана г. Киева". Именно детальный план территорий стал плацдармом для изменения целевого назначения земельного участка с возможностью строительства жилого комплекса. Однако, суд пришел к выводу, что проектные решения ДПТ соответствуют требованиям действующего Генплана Киева, является уточнением его положений, а потому решение Киевсовета об утверждении ДПТ является законным. Но дело пока еще не рассмотрел Верховый Суд. Таким образом до окончательного вынесения решения суда сохраняется риск отмены ДПТ. Отмена детального плана территорий может стать основанием для признания незаконным решением Киевсовета об изменении целевого назначения участка, что позволило построить здесь ЖК.

Описание: ЖК Идеалист Источник: nerukhomi.ua Alt:

Что касается строительства самого жилого комплекса, эксперты выяснили, что застройщиком соблюдены положения ДПТ и не увеличено общее количество квартир и общая площадь жилых и нежилых помещений. Это обеспечит адекватную нагрузку на инфраструктуру города, согласно градостроительной документации. Кроме того, процент застройки земельного участка соответствует строительным нормам и требованиям ДПТ, что положительно повлияет на комфортность проживания.

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