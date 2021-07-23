ЖК Академ-Квартал: как админздания превращают в жилые дома

ЖК Академ-Квартал – это комплекс комфорт-класса, который возводится на территории бывшей научно-промышленной зоны Академгородка в Киеве, где по документам оформлено три жилых дома, а по факту планируют построить девять.

Об этом читайте в свежем обзоре на ресурсе НЕРУХОМІ.

Стоит отметить, что целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительства жилого комплекса. Генплан также не предусматривает строительства здесь жилых домов.

В декабре 2017 года ЧАО "КДЕЗ "Вугилля" обратилось в Департамент ГАСК Киева с уведомлением о начале строительных работ. Уведомление не было отменено или аннулировано, однако оно не давало права на строительство жилых домов. В 2020 году заказчик получил другой разрешительный документ на реконструкцию объекта с классом последствий СС3. Эксперты выяснили, что разрешение на реконструкцию компания получила далеко не с первого раза. Это последствия наглядного расхождения между тем, что на самом деле строит девелопер (9 жилых домов) и тем, на что оформили разрешительную документацию с учетом ограничения в использовании территории (всего 3 жилых дома). Намерения строительства торгового центра также не предусмотрены первоначальным проектом. Указанные выше обстоятельства, вызывающие задержку завершения его строительства в целом, несут риски для инвестирования в проект.

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Известно, что ГБР проводит досудебное расследование по факту злоупотреблений чиновниками ГАСИ и КГГА в интересах ООО "СК "Интеграл-Буд" и ЧАО "КДЕЗ "Вугилля", которые направлены на незаконную застройку земельных участков, в частности под ЖК Академ-Квартал. В свою очередь Печерский районный суд санкционировал проведение обысков и изъятие документов, непосредственно касающихся строительства ЖК Академ-квартал. Это досудебное расследование в уголовном производстве потенциально несет существенные инвестиционные риски и дает возможность вмешательства в хозяйственную деятельность застройщика.

Также следует знать, что на рассмотрении комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования находится проект решения о расторжении договора аренды. До решения данного вопроса по существу остаются риски для инвестирования, так как следствием расторжения договора является потеря заказчиком права на земельный участок.

Вероятно, что вышеизложенные проблемы отразились на задержке введения в эксплуатацию жилого комплекса. На сайте застройщика до сих пор размещена информация о сдаче ЖК Академ-Квартал в 2020 году. Но даже три дома І очереди строительства в эксплуатацию не введены. А разрешения на строительство II-IV очередей так и не получены.

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