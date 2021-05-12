Застройщик ЖК Obolon Plaza пообещал реконструировать подземный переход

Обновить подземный переход возле станции метро Облонь, где совсем рядом возводится ЖК Obolon Plaza, пообещал застройщик комплекса.

Как сообщает "Kyiv Media", большой скандал возник, когда в подземном переходе, возле которого строится ЖК, начала отпадать плитка. Представители руководства будущего комплекса заверили, что за свои средства готовы провести полную реконструкцию подземного перехода. После обследования строители сообщили, что падение плитки может быть не связано с возведением жилого комплекса, поскольку переход построили еще в 70-х годах прошлого столетия и с тех пор не проводился капитальный ремонт. По словам застройщика, пострадать переход мог от нагромождения рядом МАФов и скопления авто.

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Между тем, стоит подчеркнуть, что после того, как в соцсетях опубликовали фото перехода, 7 мая кто-то убрал плитку, а стены откуда она упала – зарисовали желтой краской.

Все в Obolon Plaza – от проектирования до строительства – ведет команда, которая реализовала жилой комплекс Obolon Residences на метро Минская, под управлением Dragon Capital, инвестиционной компании Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за строительства ЖК Obolon Plaza многим приходится пробираться к станции метро по узкому проходу. Это вызвало большое недовольство со стороны киевлян, поскольку вызывает массу неудобств, особенно в часы пик. Согласно планам, завершить строительство комплекса планируют во втором квартале следующего года. Интересно, что на фотографиях проекта ЖК можно увидеть, что вход в подземку может стать чуть ли не частью комплекса.

Obolon Plaza – это комплекс бизнес-класса, проектом предусмотрено строительство одного дома, который состоит из двух блоков - 4 и 16-этажного. На 1-4-м этажах (стилобатной части) разместятся торговые и офисные помещения, подземный паркинг, начиная с пятого этажа - жилые помещения.