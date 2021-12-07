Застройщик скандального ЖК на Никольской Слободке вывозит технику с участка

Застройщик жилого комплекса на Никольско-Слободской, 7-9 в Киеве собирается вывозить технику со строительной площадки.

Об этом сообщили в группе "Комитет противодействия незаконным застройкам".

Отмечается, что после предписаний Госинспекции архитектуры и градостроительства компания начала собирать строительную технику, материалы, арматуру грузят на длинномеры. При этом, не обошлось и без инцидентов, сообщили в группе. В какой-то момент появились неопознанные "активисты", которые пытались помешать выезду строительной техники: якобы она должна остаться и продолжать работы на участке. У застройщика эту информацию никак не прокомментировали.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ГИАГ в конце ноября завершила внеплановую проверку строительства жилого комплекса на Никольско-Слободской, 7-9 по результатам которой были был составлены акт и протокол о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности, а также вынесены предписания, в том числе о приостановлении подготовительных и строительных работ.

Инспектор отметил, что плотность населения жилого комплекса в три раза превышает допустимые нормы, не соблюдено количество парковочных мест и другие нюансы.

Стоит напомнить, что против строительства ЖК на Никольской Слободке активно выступают местные жители. Нередко происходят стычки с представителями застройщика. Решение ГИАГ киевляне называют "временной победой". Столичные власти, чтобы разрешить конфликт, предложили выкупить участок у застройщика.

Детально с документами по жилому комплексу ознакомились эксперты, отчет можно увидеть, перейдя по ссылке.