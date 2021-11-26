Скандальную стройку на Никольской Слободке прикрыли: результат проверки ГИАГ

Госинспекция градостроительства и архитектуры завершила внеплановую проверку строительства жилого комплекса на Никольско-Слободской, 7-9 которое вызвало волну сопротивления со стороны местных жителей.

Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИАГ рассказали, что по результатам проверки был составлен акт, протокол о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности и вынесены предписания, в том числе о приостановлении подготовительных и строительных работ.

Среди нарушений было выявлено, что плотность населения жилого комплекса в три раза превышает допустимые нормы, не соблюдено количество парковочных мест и другие нюансы.

В ведомстве подчеркнули, что предписания инспекции обязательны к исполнению. В случае систематического невыполнения требований предписаний ГИАГ обращается в суд с иском о прекращении права на выполнение подготовительных или строительных работ. Также проверят законность решений в сфере градостроительной деятельности по выдаче Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА градусловий застройки земельного участка. В случае выявления нарушений градостроительного законодательства, ГИАГ потребует через суд отменить ГУО.

Как сообщали НЕРУХОМІ, против строительства жилого комплекса на Никольско-Слободской, 7-9 активно выступают местные жители. Это часто приводит к противостояниям с потасовками с пострадавшими с представителями строительной компании. В свою очередь власти Киева заявили, что планируют выкупить земельный участок. А мэр Виталий Кличко сообщил, что город не предоставлял застройщику никаких разрешительных документов, следовательно, строительство здесь – незаконно.

Детально с документами по жилому комплексу ознакомились эксперты, отчет можно увидеть, перейдя по ссылке.