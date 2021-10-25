В Киеве протестовали против незаконного строительства ЖК на Калнышевского

Жители Минского массива в Киеве устроили в воскресенье, 24 октября, масштабную акцию в знак протеста против строительства пяти новых высоток на улице Петра Калнышевского вместо торгового центра "Полярный".

Описание: Протест против незаконного строительства Интергал-Будом на Минском массиве Источник: facebook.com/OKucheriaviy Alt:

Описание: Протест против незаконного строительства Интергал-Будом на Минском массиве Источник: facebook.com/OKucheriaviy Alt:

Акция стартовала вчера в полдень. Несколько сотен киевлян прошлись маршем по улицам Калнышевского, Полярной, Рокоссовского, привлекая внимание властей к проблемам микрорайона из-за предстоящей масштабной застройки.

Описание: Протест против незаконного строительства Интергал-Будом на Минском массиве Источник: facebook.com/OKucheriaviy Alt:

Описание: Протест против незаконного строительства Интергал-Будом на Минском массиве Источник: facebook.com/OKucheriaviy Alt:

Как писали НЕРУХОМІ, жилой комплекс на Калнышевского, 2 – это продолжение проекта "Яскравый" от Интергал-Буда, первые три очереди которого были введены в эксплуатацию еще до 2019 года. И только этим летом застройщику выдали разрешение на 4 и 5 очереди, они будут реализованы отдельным жилым комплексом.

Строительство должно проходить на участке площадью 4,7 га. Стоит подчеркнуть, что часть этой земли уже застроена домами ЖК Яскравый. Поэтому для будущего строительства пяти 25-этажек остается всего лишь около 3 га земельного участка, оставшегося участка будет недостаточно для обустройства полноценной придомовой территории, что непременно скажется на комфортности проживания будущих жильцов.

Кроме того, строительство новый высоток убьет инфраструктуру микрорайона. Уже сегодня улица Петра Калнышевского вся заставлена машинами, дворы ЖК Яскравый также плотно запаркованы. Такая же сложная ситуация с садиками, больницами и школами Минского массива.

Известно, что срок аренды земельного участка заканчивается в октябре 2022 года, поэтому у застройщика осталось немного времени для реализации проекта.

Эксперт в градостроительной сфере Георгий Могильный отметил, что данное незаконное строительство является следствием коррупции в Киевсовете и КГГА, начиная со времен Попова, и продолжается сегодня. По его словам, по Генплану, территория относится в основном к коммунально-складской (остальное - зеленые насаждения), поэтому ни о каком ЖК речь идти не могла, как и о землеотводе под строительство ЖК.

"Реально это незаконное строительство без проблем может остановить Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - нарушения при выдаче ГУО очевидны, поэтому проверка в порядке архитектурно-строительного надзора, приостановление действий ГУО, иск в суд и аннулирования разрешения делаются без проблем", - заключил эксперт.