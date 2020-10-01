ЖК Парк Хиллс: новое название дали, но схему Войцеховского вобрали

Жилой комплекс Парк Хиллс – классика украинских долгостроев, наследие печально известной компании Сити Групп во главе с Войцеховским. Сейчас ЖК пытаются достроить своими силами пострадавшие инвесторы посредством создания кооператива. Обновленный проект, новое название и визуализации дома демонстрируют потенциальным вкладчикам "жизнь полную красоты". И хоть внешний облик изменился, суть аферы, похоже, осталась неизменной.

Что не так с этим строительством – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация ЖК Парк Хиллс park-hills.in.ua

Вторая попытка

Как известно, когда репутация бренда запятнана, ситуацию может спасти ребрендинг. К таким действиям, видимо, решил прибегнуть и новый заказчик далеко не нового строительства ООО "Парк Хиллс". Так, ЖК Молодёжная инициатива сменил название и преобразовался в ЖК Парк Хиллс. Но можно ли что-то исправить, когда Анатолий Войцеховский “уже пролил масло”? Некоторые считают, что можно. Более того, можно даже заработать.

Визуализация ЖК Парк Хиллс park-hills.in.ua

Жизнь полна красоты

Так, посетив сайт объекта, первым делом вы обратите внимание на предупреждающее сообщение: "сайт временно на реконструкции". Стоит отметить, реконструкция не помешала бы и самому ЖК, который начали сооружать еще в 2012 году. В таком ракурсе обнадеживающее восклицание застройщика о том, что "комплекс построен на 75%!", кажется не таким уже и обнадеживающим.

Однако, как бы там ни было, маркетинг работает. Например, на сайте комплекса сказано: "виды из окон ЖК "Парк Хиллс" не имеют аналогов! Представьте себе, как весенним утром, открывая окно, вы впускаете в квартиру свежий воздух, наполненный ароматами хвои, акации, липы, цветов и черемухи. Вы можете не представлять, а просто приехать к нам, и почувствовать и увидеть все собственными глазами". Можно ли устоять перед таким красочным и завлекающим описанием и не отправится на улицу С. Руданского, 9-а в Шевченковском районе, дабы вдохнуть на всю грудь ароматы хвои и всего остального? Здесь, как говорится, без вариантов: надо ехать.

Сразу скажем, что ни хвои, ни липы, ни черемухи обнаружить у ЖК нам не удалось. Зато удалось ощутить влияние пыльцы с кустов амброзии, которые разрослись по всему периметру стройки.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

"Жизнь полна красоты", – мелькнул в мыслях слоган Парк Хиллс под грохот проезжающих у подножия ЖК поездов… Оказалось, что в метрах ста от комплекса проложена железная дорога.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

ЖД полотно у ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

Спасутся не все

Потому как комплекс расположен на склоне, который, к тому же, является оползнеопасным, кругового объезда там нет. Поэтому в случае возгорания, службы спасения не смогут подъехать к определенной части дома. Отметим, что проектом предусмотрено, что в отдельные квартиры доступ пожарных с подъемников невозможен. Но инвесторам переживать не стоит: для таких квартир предусматривается установление оросителей в прихожих и наличие респираторов для самоспасения людей во время пожара. Общее количество квартир в ЖК, в которые отсутствует доступ, неизвестно.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

Существует большая вероятность, что спасатели не смогут подъехать и к той части комплекса, доступ к которой проектом предполагается. Слишком плотная застройка в совокупности с недостатком места для парковки уже сейчас привела к тому, что жильцы соседних домов паркуют свои авто на тротуарах, вдоль узких улиц и вообще, где придется. К примеру, проектом ЖК Парк Хиллс предусмотрено 97 паркомест на 675 квартир.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

Печальный пример, чем чревато подобное – трагедия в ЖК Зеленый остров-2, который находится недалеко от ЖК Парк Хиллс. Не так давно в комплексе случилось возгорание на верхних этажах. Пожарные не могли подобраться к дому из-за плотно припаркованных автомобилей.

Флёр Войцеховского

На первый взгляд может показаться, что сейчас с разрешительной документацией у заказчика все в порядке. Разрешение есть, земля в собственности ООО "Парк Хиллс". Однако, каким образом эта земля передавалась досконально неизвестно. Как и то, каким образом выдавались градостроительные условия и ограничения, проводилась экспертиза и прочее.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

В частности, несколько настораживает сообщение, опубликованное на сайте обслуживающего кооператива "Сырецкий Гай" (учредитель ООО "Парк Хиллс"), о сотрудничестве с неким "застройщиком из Одессы". В последствии чего была создана конкретно под ЖК инвестиционная компания ООО "Хиллс инвест", которая будет финансировать строительство и частично выполнять функции заказчика (правда, неизвестно на каком правовом основании). И, естественно, все будет происходить на условиях передачи ООО "Хиллс инвест" всех свободных площадей. Создание подобной фирмы-прокладки наталкивает на размышления о том, что "пирамида Войцеховского" продолжает жить.

Сообщение на сайте ОК "Сырецкий Гай". Скриншот siretsky-gai.kiev.ua

Если вы хотите инвестировать в Парк Хиллс

Создание жилищно-строительного кооператива – путь к легализации. Однако проблемы для будущих жильцов остаются прежними: перебои с электричеством, водой, парковкой, безопасностью.

ЖК Парк Хиллс НЕРУХОМІ

Обещанной сдачи первой очереди в эксплуатацию в конце 2020 года – ждать не стоит. Более того, вероятность достройки этого жилого комплекса в ближайшие несколько лет ничтожно мала.

Потенциальным инвесторам хочется сказать следующее: "живите, работайте, растите детей, отдыхайте в безопасной комфортной среде!", но делайте все это подальше от Парк Хиллс.

Отметим, что комплекс на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг – 3.2.

Рейтинг ЖК Парк Хиллс на НЕРУХОМІ *Рейтинговая информация является оценочным суждением, сформированным на основании работы алгоритма сопоставления общедоступных данных

Более подробно с несоответствиями, которые обнаружили эксперты НЕРУХОМІ, можете ознакомиться на странице ЖК Парк Хиллс , во вкладке Документы.