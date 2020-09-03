Киевлянин, спасаясь от огня, вылез на кондиционер: пожар в ЖК ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ. Фото, видео

В Киеве горела очередная высотка. В этот раз происшествие произошло по улице Сикорского, 4 в жилом комплексе ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ.

Из-за плотно припаркованных автомобилей на территории дома спасатели только через час смогли подогнать технику, способную тушить пожар на большой высоте.

Поэтому, многим жителям пришлось самостоятельно выбираться из горящего дома.

Пожар в Киеве dsns.gov.ua

При этом на видео, снятом очевидцами, видно, как человек выбрался на кондиционер и повис на высоте 24 этажа. Это был мужчина, предварительно, собственник квартиры.

Пожар в Киеве dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожар удалось ликвидировать в 18:56. Один из жильцов с ожогами второй степени был госпитализирован в больницу. Также во время проведения разведки нашли тело мужчины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 2 сентября произошел пожар на Печерске в ЖК TARYAN TOWERS. В происшествии никто не пострадал, огонь потушили за полчаса.