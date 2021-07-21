Суд отменил градусловия и право на строительство клубного дома Консул

Пятый апелляционный админсуд 15 июля 2021 года удовлетворил жалобу городского ГАСКа и отменил градусловия на строительство клубного дома Консул на Фонтанской дороге, 64/1.

Как сообщает Монитор, также суд остановил право на выполнение строительных работ и отменил регистрацию декларации о готовности к эксплуатации объекта. Напомним, что суд первой инстанции 27 апреля 2021 года стал на сторону застройщика и отказал городскому ГАСКу в удовлетворении иска. Теперь, стоит ожидать, что застройщик подаст кассацию в Верховный суд.

Описание: Клубный дом Консул Источник: Alt:

Как пишет издание, строительство клубного дома Консул оказалось одним из самых скандальных проектов в Одессе. Так, строительные работы изначально осуществлялись без землеотвода, градусловия выдавались для строительства дачных домиков, а не жилого комплекса. Кроме того, по проекту должно было быть пять этажей, а по факту построили семиэтажку.

"Но больше всего в этой ситуации удивляет халатное отношение городской власти, которая собственноручно передала недобросовестному застройщику в аренду землю под стройкой, а через полгода прозрела и стала кричать о незаконном строительстве. Землю горсовет отвел тогда, когда уже осуществлялись строительные работы на захваченной земле", - отмечает издание.

Заказчиком строительства выступает ООО "Укрсмарт". Согласно данным портала YouControl, бенефициаром записан некий Сергей Березовский.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще один скандальный проект на Фонтанской дороге – ЖК Derby House был арестован. 5 мая застройщик проиграл суд и не смог отменить арест комплекса, который был наложен еще в феврале Киевским райсудом Одессы.