Застройщик не смог отменить арест ЖК Derby House

Застройщик 5 мая проиграл очередной суд и не смог отменить арест ЖК Derby House (Фонтанская дорога, 6), который был наложен еще в феврале этого года Киевским райсудом Одессы.

Как сообщают местные СМИ, застройщик ООО "Ханбер" дважды обращался в суд с ходатайством о снятии ареста, который был наложен в рамках уголовного производства от 26 августа 2020 года против должностных лиц КП "Городское капитальное строительство".

Земля, на которой строится ЖК Derby House, была передана в аренду Одесским горсоветом по сомнительной схеме. В июле 2018 года Ханбер получил 1,52 га земли на Фонтанской дороге, 6, имея в собственности лишь забор и сооружение площадью 78 кв. м. на этом участке. То есть передаваемый в аренду земельный участок превышает площадь недвижимости фирмы в 150 раз. Таким образом застройщик получил землю в аренду без конкурса. Свободные земельные участки могут передаваться лишь по конкурсу. Однако, если на земле есть недвижимость, ее собственник может попросить участок вне конкурса.

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В марте 2019 года ГАСИ Украины аннулировала ООО "Ханбер" разрешения на строительные работы, а также были отменены градусловия. Несмотря на это, строительство не прекращалось.

ООО "Ханбер" входит в группу компаний Граф Девелопмент, а эта компания входит в литовскую группу компаний АО "Ханнер", которую связывают с Гердасом Дубрицкасом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее компания литовского застройщика засветилась в скандале, связанном с двойной продажей квартир.