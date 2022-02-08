Суд отменил арест участка в центре Киева, где Укрбуд строил скандальный ЖК

Шевченковский райсуд Киева отменил арест участка площадью 0,96 га по улице Сечевых Стрельцов, 59, а также запрет совершать действия по застройке участка.

Соответствующее решение суд принял 29 января.

Арест был наложен в рамках уголовного производства в рамках уголовного дела по статьям о растрате имущества, злоупотреблении служебным положением и халатности. Срок расследования производства продлили до 18 января 2023 года.

Описание: Визуализация ЖК по улице Сечевых Стрельцов, 59 Источник: nerukhomi.ua Alt:

Суд установил, что Центральное территориальному управлению капитального строительства Минобороны получило участок в аренду на 5 лет в 2005 году. Здесь должно было начаться строительство жилого комплекса. Действие договора аренды закончилось в 2010 году. Однако, спустя почти 6 лет в 2016 году его снова возобновили.

Отменяя арест участка, суд сослался на то, что прокуратура на основании пропуска срока исковой давности не смогла признать недействительными соглашения о возобновлении договора аренды и о строительстве жилого комплекса на участке.

Кроме того, суд отметил, что в 2021 году Киевсовет принял решение о новом возобновлении договора аренды еще на 5 лет – до 2026 года, а перед этим в 2019 году столичные власти выдали новые градусловия, к тому же управление оборонного ведомства начало процедуру получения новых разрешений на строительство.

Как сообщают "Наші Гроші", на Сечевых Стрельцов в 2017 году застройщик Укрбуд начал строительство ЖК Покрова. Для этого было снесено старое здание областного военкомата. Застройщик успел построить лишь пару этажей, после этого ГАСИ отменила разрешение. Основанием послужило нарушение проектной документации, утратившие силу градусловия. Кроме того, застройщик не согласовал проведение работ с Минкультом.

Описание: Строительство ЖК Покрова Источник: nerukhomi.ua Alt:

Следует отметить, что суды, несмотря на то, что отказали прокуратуре в признании недействительными соглашений о возобновлении договоров аренды и о строительстве жилого комплекса из-за пропуска срока исковой давности, вместе с тем пришли к выводу относительно обоснованности доводов прокурора о нарушении Киевсоветом норм земельного законодательства при пролонгации договора аренды.

Стоит также подчеркнуть, что против данного строительства активно выступают местные жители, поскольку этот участок находится во внутреннем дворе существующих жилых домов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в Минюсте пришли к выводам, что действия регистраторов, из-за которых экс-народный депутат Максим Микитась лишился корпоративных прав на компанию "Укрбуд Девелопмент", должны быть отменены. Перед этим Дарницкий районный суд Киева отменил арест уставного капитала компании "Укрбуд Девелопмент". Таким образом открывается путь по возвращению Микитасю контроля над компанией.