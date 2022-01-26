Суд снял арест с уставного капитала "Укрбуда"

Дарницкий районный суд Киева 13 января отменил арест уставного капитала компании "Укрбуд Девелопмент".

Согласно данным реестра, соответствующее решение было принято по ходатайству Артура Габриэляна, работающего в интересах "Bazert Development LLP", бенефициаром которого является Максим Микитась.

В июне прошлого года были арестованы корпоративные права "Укрбуда" по уголовному делу, связанному с похищением одного из учредителей компании – Евгения Дикина. При этом известно, что накануне регистраторы переоформили "Укрбуд" на некого Богдана Ильченко из села под Киевом. Адвокат Микитася обратился в суд, заявляя о фиктивном похищении Дикина якобы спланированного рейдерами для закрепления корпоративных прав. Дикин позже сообщил полиции что его не похищали, передает "Судебный репортер".

Описание: Суд отменил арест уставного капитала компании "Укрбуд" Источник: pixabay.com Alt:

По приказу Минюста были отменены регистрационные действия, в ходе которых Ильченко приобрел в собственность корпоративные права ООО "Укрбуд Девелопмент"

Суд убедился, что обстоятельства, послужившие основанием для ареста, отпали и арест отменил. Однако в госреестре учредителем до сих пор числится Ильченко, а директором Олег Майборода. Последнего ранее обвинял Микитась в хищении активов компании, организовав схему с бизнес-инвестором Дмитрием Федотенковым.

По словам адвоката Габриэляна, из "Укрбуда" вывели денежные активы и объекты недвижимости более чем на 100 миллионов долларов.

2 октября 2019-го Майборода и Федотенков переоформили ООО "Укрстрой Девелопмент" из "Базерт Дивелопмет ЭлЭлПи", единственным бенефициаром которой был Микитась, на Василия Полевого и Евгения Дикина.

Теперь, после решения Минюста об отмене регистрационных действий и снятием судом ареста уставного капитала, открывается путь по возвращению Микитасю контроля над компанией.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Микитась сообщал, что на день смог вернуть себе фирму, прочем спустя сутки он снова потерял контроль над ней.

Застройщика арестовывали по подозрению в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 80 млн гривен. Ему изменили меру пресечения на домашний арест после того как он возместил большую часть ущерба и пошел на сотрудничество со следствием.