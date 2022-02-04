Микитась возвращает контроль над "Укрбудом"

Действия регистраторов, из-за которых экс-народный депутат Максим Микитась лишился корпоративных прав на компанию "Укрбуд Девелопмент", должны быть отменены.

Об этом говорится в решении министра юстиции Дениса Малюськи, согласно выводам Центральной Коллегии ведомства.

Так, в Минюсте пришли к выводу, что переоформление корпоративных прав состоялось с нарушением норм и законов. Как говорится в приказе министра, жалобу Микитася от 23 июня прошлого года удовлетворить полностью и признать недействительной смену предыдущих владельцев ООО "Укрбуд Девелопмент" на Богдана Ильченко. Нотариусы, которые переоформили права, будут лишены доступа к Единому госреестру.

Описание: Микитасю возвращают "Укрбуд" Источник: kievvlast.com.ua Alt:

Отменить проведенные частными нотариусами действия относительно компании "Укрбуд Девелопмент" поручили Офису противодействия рейдерства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Дарницкий районный суд Киева 13 января отменил арест уставного капитала компании "Укрбуд Девелопмент", удовлетворив ходатайство адвоката "Bazert Development LLP", бенефициаром которого является Микитась. Теперь, после решения Минюста об отмене регистрационных действий и снятием судом ареста уставного капитала, открывается путь по возвращению Микитасю контроля над компанией.