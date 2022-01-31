Строительство комплекса GRAF у моря продолжается несмотря на решение суда

Хозяйственный суд Одесской области 31 декабря запретил Graf development осуществлять какие-либо строительные работы на 13 станции Большого Фонтана, где возводится апарт-комплекс GRAF у моря, но это решение не остановило застройщика.

Как сообщает "Монитор", между тем застройщик в суде заявил, что остановка строительных работ нанесет ему убытки. Более того, он считает, что активисты общественного движения "Спільна Мета", которые подали иск, должны ему еще компенсировать потери. ОО "Спільна Мета" сейчас судится с застройщиком и требует отмены градусловий и разрешения на строительные работы. Между тем застройщик, несмотря на запрет суда, все равно продолжил вести строительные работы.

Описание: Строительство апарт-комплекса GRAF у Моря Источник: Alt:

Как отмечается, строительство ведется с грубыми нарушениями. Так, намерения застройки не соответствуют целевому назначению земельного участка, строительство ведется в рекреационной зоне, в пределах прибрежной защитной полосы. Также в градусловиях не указана гранично допустимая высота зданий.

13 января компания "Кредо и Ко", выступающая заказчиком строительства, обратилась в суд с заявлением о принятии мер встречного обеспечения. Фирма просила обязать ОО "Спільна Мета" внести на депозитный счет суда 4,5 млн гривен с расчетом, что если суд в дальнейшем признает стройку законной, то эти деньги перейдут застройщику в качестве компенсации простоя. 18 января Хозяйственный суд Одесской области частично удовлетворил иск и определил размер встречного обеспечения в сумме 567 тысяч 923 гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, заказчик строительства апарт-комплекса GRAF у Моря добился ранее в суде отмены ареста земельного участка. Однако строить здесь по-прежнему пока запрещено. Стоит подчеркнуть, что согласно зонинга земельный участок под будущим апарт-комплексом можно использоваться лишь для размещения парков, гидропарков, скверов и прочих мест для отдыха. Строительство здесь комплекса выглядит довольно странно.