Столичный ЖК Urban Park: строительство возле ртутных испарений

Киевгорстрой строит ЖК Urban Park в непосредственной близости к территории закрытого химического предприятия "Радикал", который оказался в центре скандала в связи с проваленной ликвидацией экологического загрязнения ртутью.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в понедельник, 31 января, было предъявлено подозрение бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" и заместителю мэра Киева Петру Пантелееву по факту уклонения от проведения восстановительных работ, в результате чего был нанесен ущерб государству в размере более 40 млрд гривен.

Между тем сообщается, что в сегодняшних условиях провести утилизацию ртути в Украине невозможно. Якобы единственное предприятие, которое этим занимается, находится на Донбассе в оккупированной Горловке. В КГГА считают, что объявленное подозрение – способ давления на столичные власти.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Urban Park – это проект Укрбуда, который достался в наследство Киевгорстрою. Комплекс будет состоять из десяти домов высотой в 25 этажей. Особенностью проекта станет собственный парк, что и отражено в названии комплекса. Урбан Парк позиционируется застройщиком как ЖК комфорт-класса.