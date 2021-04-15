Со строительством ЖК по улице Малевича, 44-46 возникли сложности

Решение Киевсовета о возобновлении договоров аренды земли по улице Казимира Малевича в Голосеевском районе было отменено Хозяйственным судом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, речь идет об участке площадью 0,3 га стоимостью 35 млн грн. В ходе следствия правоохранители выяснили, что столичный горсовет нарушил закон, когда возобновил договор аренды участка, который закончился еще в 2013 году. Что характерно, частная компания к владельцу земли с ходатайством о восстановлении договоров не обращалось. Также выяснили, что арендная плата в 2014-2016 годах не платилась, а Киевсовет распорядился землей без проведения аукционов.

Описание: Источник: kyiv.gp.gov.ua Alt:

Стоит отметить, что против данного строительства активно выступали и местные жители.

С учетом всех выявленных обстоятельств судья согласился с доводами прокуратуры и признал договор о возобновлении аренды недействительным.

На участке по улице Казимира Малевича, 44-46 компания Geos строит жилой комплекс. Согласно открытым данным, собственниками фирмы являются Вячеслав Ферук и Михаил Голица. По данным СМИ, строительная компания связана с бывшим депутатом городского совета Николаем Негричем.

Описание: Строительство по состоянию на март 2021 года Источник: Alt:

Отметим, что это не первый объект компании Geos, у которого возникли проблемы с землей. Как сообщали НЕРУХОМІ, несколько похожая ситуация наблюдается с ЖК Orange City. Здесь решение городского совета о передаче земли заказчику строительства жилого комплекса отменено, а сам договор аренды участка заканчивается в мае 2021 года. В начале марта ГАСИ отказала в принятии в эксплуатации первой очереди ЖК Orange City. Основания для отказа: не предоставлены акты испытания оснащения, инженерных систем, сетей и оборудования, другая документация; на объекте не выполнены все работы, предусмотренные проектной документацией; не смонтировано и не испытанное оборудование, которое влияет на эксплуатацию здания.