Скандальный ЖК на месте детского сада: одесский суд оштрафовал проектировщика

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу одесского городского ГАСКа относительно законности штрафа для проектировщика ЖК на улице Академика Глушко, 17а, который возводится на месте детского садика.

Об этом в четверг, 23 декабря, написал глава Госархстройконтроля Одессы Александр Авдеев у себя в Facebook.

"Мы аргументировали свою позицию тем, что: 16-ти этажный 4-х секционный жилой дом не является комплексом; его секции не являются отдельными объектами строительства или очередями; он насчитывает 744 квартиры, в т.ч. 424 – однокомнатные, 274 – двухкомнатные, 46 – трехкомнатные. В них постоянно находится (проживает) более 400 человек, потому относится к классу последствий СС3", - сообщил глава ГАСКа.

Суд предыдущей инстанции удовлетворил жалобу проектировщика ООО "ВЕСТТ", с которого власти города хотят взыскать 180 тысяч гривен. "Таким образом, наш штраф остался в силе, а мы получили новые аргументы для признания незаконным строительства", - добавил Авдеев.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительство затеяло ЧП "Мода", которое в свое время выкупило здание детсада. Соучредителем компании является Александр Ойберман, который является одним из партнеров бизнесмена Вадима Альперина. Последний фигурирует в СМИ в ряде уголовных производств, связанных с контрабандой и попыткой подкупа сотрудника НАБУ.

Местные утверждают, что уже из-за подготовительных работ в соседних домах появились трещины. Они даже выходили на протесты, перекрывая улицы Королева и Глушко, но это не останавливало работы.