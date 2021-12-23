Санкции не помеха: одиозный бизнесмен покупает в Одессе недвижимость

Департамент коммунальной собственности Одесского горсовета в ходе аукциона продал компании "Ильмер" за 10,161 млн двухэтажное здание по улице Большой Арнаутской, 96.

Как сообщает "Монитор", площадь здания составляет 706,6 квадратных метров, соответственно, квадратный метр обошелся фирме в 14 тыс. 380 грн. или $527. Одесские власти выставили эту недвижимость на продажу 21 ноября. Купить ее изъявили желание 8 компаний, часть из них – крупные застройщики. В итоге наибольшую стоимость предложила компания "Ильмер".

Описание: Компания "Ильмер" победила в аукционе Источник: zt-lis.gov.ua Alt:

Согласно данным портала YouControl, ООО "Ильмер" было основано более 7 лет назад, по документам руководителем и учредителем является харьковчанка Юлия Бурнис. Однако СМИ связывают компанию с бизнесменом Вадимом Альпериным. Отмечается, что он собирается построить на месте двухэтажного здания на Большой Арнаутской жилой комплекс. Таким образом среди малоэтажных домов в центре города скорее всего появится очередная высотка.

Как известно, Вадим Альперин – известный одесский предприниматель, который занялся еще в 90-х годах бизнесом с алкоголем. Он вместе с женой являются собственниками "Котовского винзавода" в Одессе. В 2013 году Антимонопольный комитет оштрафовал завод на 300 тысяч гривен за "несвоевременную подачу информации".

В апреле этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых персональных экономических санкциях, под которые попал и Альперин. Одесского бизнесмена глава государства назвал "крестным отцом контрабанды".

Как сообщали НЕРУХОМІ, Альперин стоит за скандальным строительством ЖК на проспекте Академика Глушко, 17а. Летом одесский суд поддержал застройщика, который занизил класс последствий. Для будущей высотки застройщик весной 2019 года окончательно снес детский сад, а в сентябре этого же года спилили более 30 деревьев.