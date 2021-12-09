Скандальная стройка на Никольской Слободке: ГИАГ оштрафовала проектировщика

Компанию "Фундамент проект" оштрафовали за нарушение градостроительного законодательства при разработке проекта строительства ЖК на Никольско-Слободской, 7-9 в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции архитектуры и градостроительства.

"Было вручено постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере градостроительной деятельности проектной организации ООО "Фундамент проект", разрабатывавшей соответствующий проект строительства", - говорится в сообщении госинспекции.

В ГИАГ напомнили, что провели внеплановую проверку объекта в Днепровском районе столицы, по результатам которой, составили акт и протокол о правонарушениях и вынесли предписания: застройщик должен остановить проведение любых строительных и подготовительных работ на участке.

Среди выявленных нарушений: согласно проекту, расчетная плотность населения втрое больше допустимой, недостаточное количество машин и мест.

В свою очередь эксперт в градостроительной отрасли Георгий Могильный подчеркнул, что по Генпалану это земля зеленых насаждений и плотность населения там вообще должна равняться нулю.

Как сообщали НЕРУХОМІ, заказчик строительства ООО "Новая Слободка", выполняя предписания ГИАГ, приступила к вывозу техники и материалов с участка.

Стоит напомнить, что против строительства ЖК на Никольской Слободке активно выступают местные жители. Нередко происходят стычки с представителями застройщика. Решение ГИАГ киевляне называют "временной победой". Столичные власти, чтобы разрешить конфликт, предложили выкупить участок у застройщика.

Эксперты нашего ресурса подробно разобрались с документами по ЖК на Никольской Слободке, с отчетом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.