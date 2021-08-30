Скандал в столичном ЖК: из одной большой квартиры сделали 7 смартов

В Киеве собственник двухуровневой квартиры площадью в 130 "квадратов" в новостройке в Подольском районе разбил ее на 7 маленьких однокомнатных и выставил на продажу по $57 тысяч за каждую.

Как говорится в сюжете ТСН, скандал в новом ЖК, в который еще не успели заехать все жильцы, начался с того, что собственников квартиры на 8 этаже начали подтапливать соседи сверху.

Когда поднялись на верх, то увидели, что вместо одной квартиры – там семь. Согласно плану этажей, там должна располагаться квартира под номером 188, однако, по данным реестра недвижимого имущества, там находятся квартиры 188а-188е. Также жильцы выяснили, что собственник двух уровневой квартиры, делая ремонт, совершил вмешательство в опорные конструкции и перенес мокрые зоны, что делать запрещено: ванные должны быть под ванными, а туалеты – под туалетами. Выяснить, кто именно устраивает потопы – так и не получилось.

Председатель ОСМД отмечает, если учесть, что там семь квартир, то минимум в двух пришлось бы делать отдельные санузлы, а для этого прокладывать новые трубы. Тем временем, рабочие не пустили ни пострадавших, ни председателя ОСМД за порог, поэтому предписание о подтоплении повесили на дверь.

По документам, двухуровневой квартирой владеет частная компания. Когда скандал с подтоплениями начал набирать обороты, с сайтов о продаже недвижимости поснимали объявления о продаже "смарт-квартир". Юрист посоветовал пострадавшим жильцам обратиться с жалобами в департамент строительного контроля, в районную и в городскую администрации.

Как выяснили журналисты, речь идет о ЖК Новомостицко-Замковецкий, который построил Киевгорстрой.

Описание: ЖК Новомостицко-Замковецкий Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове по улице Клочковская, 148б начали строить ЖК Klochkivska, оформив документы на реконструкцию квартиры. В этом комплексе уже начали продавать жилье по цене от $760 за "квадрат".