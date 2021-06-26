В Харькове строят жилой комплекс путем реконструкции квартиры

Харьковский ЖК Klochkivska, который находится по улице Клочковская, 148б, строится с большими нарушениями, с документами под реконструкцию квартиры.

Об этом написал глава компании Monitor.Estate Владимир Копоть у себя в Facebook.

"В Харькове известный девелопер строит жилой комплекс под разрешение на строительство "Реконструкция квартиры № 14 под жилые квартиры в жилом доме по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 148-Б". Класс последствий... СС1. Может ошибаюсь, но судя по фото, тут далеко не одна квартира", - написал он.

Как известно по этому адресу компания "Строй Сити Девелопмент" продолжает строительство нового жилого комплекса проекта Urban One Klochkivska. Согласно технико-экономическим показателям предусмотрено строительство 15 квартир на 3 и 4 этажах. Категория СС1 и не предусматривает строительство объектов высотой более 4 этажей. Однако по проекту здесь собираются возвести 15-этажное здание.

Комментируя эту ситуацию заместитель главы парламентского комитета по вопросам градостроительства Елена Шуляк заметила, что у застройщика данного объекта шансов ноль ввести его в эксплуатацию. А заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская обратилась к Ассоциации городов Украины для детального анализа сложившейся ситуации.

В ЖК Klochkivska уже предлагают купить инвесторам одно и двухкомнатные квартиры по цене от $760 за квадрат.

ООО "Строй Сити Девелопмент" было создано в 2010 году. Согласно данным YouControl, учредителем компании является Егор Масленников.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в 2020 году компания взялась за достройку проблемных объектов корпорации Укрбуд в Киеве.