Прокуратура проиграла очередной суд по ЖК Лидерсовский

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Пятый апелляционный админсуд 30 июня отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции по ЖК Лидерсовский, который строится на Лидерсовском бульваре, 7, 9 в Одессе.
Как сообщает "Монитор", такое решение суда было вполне ожидаемым, так как фактических оснований для запрета на строительные работы нет.
Заказчики строительства – компании "Спорт-Сервис" и "Лидер-Парк", которые связывают с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским.
Стоит также отметить, что компания Кисловского, ранее безуспешно пыталась получить разрешение в городском ГАСКе. Но поскольку объект относится к классу последствий СС3, такие разрешения должны, как известно, выдаваться ГАСИ.
ЖК Лидерсовский
Де-юре застройщик получил разрешение от ГАСИ Украины еще 22 апреля 2021 года. "Произошло это с помощью молчаливого согласия ГАСИ. Если Госархстройинспекция не предоставляет в течение 10 дней отказ на выдачу разрешения, то разрешение автоматически становится действительным", - отмечает издание.
Как сообщали НЕРУХОМІ, 17 мая одесская прокуратура обратилась в окружной админсуд, требуя отменить выданные ГУО для строительства ЖК Лидерсовский.
Однако в иске, вместо того, чтобы указать, что тут фактически строится жилой комплекс, говорилось о строительстве отеля со спортклубом. Согласно генплана, такого вида постройки на этом участке и разрешены. Поэтому решение суда на этом фоне выглядит логичным.
Нарушена здесь и гранично-допустимая высотность: вместо семиэтажного здания строится восьмиэтажное. Возможно из-за этого на участке случались провалы почвы, глубина которых достигала нескольких метров.
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