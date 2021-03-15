МФК Intergal City: строительство, которому благоволит суд

МФК Intergal City - это комплекс бизнес-класса в Печерском районе Киева, строительство которого сопровождалось целым шлейфом судебных разбирательств.

Об этом читайте в свежем обзоре от ресурса НЕРУХОМІ.

Стоит начать с того, что земельный участок комплекса попала в пределы Центрального исторического ареала и в ландшафтно-охранную зону, что требует дополнительного согласования проекта и разрешения на проведение работ. По результатам проведенного обследования, Минкульт выявил ряд нарушений и выдал в октябре прошлого года предписание о прекращении проведение земляных и любых других работ на участке.

Заказчик строительства обратился в суд с иском к Министерству с обжалованием вынесенных документов. Окружной административный суд Киева в феврале этого года иск удовлетворил и признал проект строительства согласованным.

Много нарушений в ходе строительства зафиксировала и ГАСИ, из-за которых, собственно, инспекция также выдала предписание остановить выполнение строительных работ. Но застройщик и эту проблему смог решить в судебном порядке.

Описание: МФК Intergal City Источник: nerukhomi.ua Alt:

Помимо этого, следственным отделом Печерского управления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотреблений должностными лицами компании Интеграл-Буд, которое непосредственно касается строительства МФК Intergal City. Такая ситуация позволяет правоохранительным органам существенно вмешиваться в хозяйственную деятельность. Пока на сегодняшний день отсутствует информация о дальнейшей судьбе досудебного расследования и решения застройщиком вопросов с Нацполицией.

В декабре 2019 года была проведена корректировка проектной документации заказчиком в ходе которой было изменено наименование объекта строительства: вместо торгово-офисного на многофункциональный жилищно-общественный комплекс. Стоит подчеркнуть, что указанное изменение объекта строительства требует разработки нового проекта, а не корректировки.

Более подробно о МФК Intergal City можно прочитать, перейдя по ссылке.