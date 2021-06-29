Квартира мечты с террасой на левом берегу Киева

С каждым годом темп жизни в городе ускоряется. Для людей открывается множество новых возможностей и иногда мы пытаемся объять необъятное. Мы работаем, учимся, занимаемся фитнесом, но зачастую не можем нормально отдохнуть. Иногда есть свободных лишь пару часов. Чтобы добраться до парка или леса – времени не хватит. И нас это очень огорчает.

А вы только представьте себе, что можно просто надеть купальник, взять коктейль и примоститься на шезлонге прямо на своей террасе, и просто отдыхать эти самые пару часов. Представили? Да, это замечательно. Но на самом деле террасы предоставляют нам гораздо больше возможностей, потому что это, по сути, маленький двор у вас возле квартиры. И неважно на каком этаже вы живете. Двухуровневая квартира с террасой – это гораздо больше чем просто квартира. Терраса на крыше – это ваша личная лаунж-зона, на которой семья может проводить достаточно много времени, особенно в теплое время года. Здесь можно заниматься фитнесом, йогой, установить электрогрили и делать барбекю, отдыхать и принимать гостей.

На террасе хватит места для шезлонгов, диванов и прочей мебели для отдыха. Для маленьких детей можно пристроить бассейн и сделать игровую зону. А чтобы было зелено, как на природе, по периметру можно расположить большие растения в горшках, или сделать сады-поташ для выращивания собственных овощей, ягод и зелени.

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Терраса – это открытая территория. От жары на ней можно спрятаться под перголу или маркиз.

Ранее терраса была доступна только в квартирах бизнес и элит сегмента. Сейчас их можно встретить и в домах комфорт-класса с разумным подходом к планированию жилья.

Квартиры с террасами на Левом берегу Киева

На левом берегу Киева двухуровневые квартиры с террасами на крыше почти отсутствуют. Выбор квартир невелик, а цены начинаются от $150 000.

Как видим, выбора почти нет, а цены слишком высоки.

Есть ли альтернатива?

Так что делать, когда вы настроены на квартиру именно с террасой, именно в этом районе, но не готовы платить такую ​​заоблачную цену? Для вас отличное предложение квартир с террасами на левом берегу Днепра от деволопера Domira Group. Это ЖК 7я, который находится в Счастливом, что около 10-15 минут на общественном транспорте от метро "Харьковская" и "Бориспольская", или за 7 минут на автомобиле по скоростной автостраде.

В жилом комплексе 7я есть варианты комфортабельных двух- и трехкомнатных квартир с террасами. Особенности планирования в том, что благодаря многофункциональным Family-кухням, двухкомнатная легко может превратиться в трехкомнатную квартиру.

На выбор есть три варианта квартир с террасами от $59 000. Обращаем ваше внимание на то, что инвестор платит только 30% площади террасы.

Особенности ЖК 7я

ЖК 7я – дом комфорт класса с невысокой этажностью (8 этажей.). Для жителей предусмотрена бесплатная парковка (более 500 машиномест). Дома строят по монолитно-каркасной технологии со стенами из керамического кирпича и дополнительной системой утепления (минеральная вата толщиной 150 мм). Все квартиры с авторскими планировками, в них установлена ​​система рекуперации, экономные котлы конденсационного типа. Рядом с жилым комплексом развитая инфраструктура: 2 детских сада на расстоянии 100 метров, школа, транспорт. Есть магазины, как в формате "у дома", так и крупные сетевые гипермаркеты.

Для требовательных жителей, которые готовы побольше проводить время на свежем воздухе и при этом не желают покидать собственной квартиры, в ЖК 7я есть особые предложения. Квартиры с террасами дают возможность насладиться всеми преимуществами свободы открытого пространства и одновременно позволяют не покидать собственного жилья. ЖК 7я предлагает версии как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ценит релакс и спокойствие, овеянный легким ветерком. Тебе осталось только выбрать свой вариант.

Квартира с террасой "Фитнес"

Это вариант для активных людей, которые отдают предпочтение занятиям фитнесом в комфортных условиях на свежем воздухе. Идеально для йоги, пилатеса, комплексных тренировок или упражнений с петлями TRX. Вы сами планируете расписание занятий, не тратите время на дорогу, деньги на спортклуб и не зависите от локдаунов.

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Квартира с террасой "СПА"

Эта терраса идеальна для людей, кто любит расслабляться и наслаждаться солнцем. Шезлонг, детский бассейн – залог идеального отдыха.

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Квартиры с террасой "Барбекю"

Здесь можно устраивать замечательный отдых с семьей или друзьями. Садовая мебель, электрогриль, свой мини-огород обеспечивают комфорт отдыха. А еще у вас всегда под шашлык или мясо гриль будут прохладительные напитки, потому что холодильник находится рядом.

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ЖК 7я расположен в живописном пригороде, а это значит, что, покупая квартиру с террасой, вы получаете городской аналог частного дома. А отдельно заметим, что свежий воздух Дарницкого лесничества не только насыщает кислородом, но и служит барьером для посторонних запахов.

А какой вариант квартиры с террасой выберете именно вы?

Задать детальные вопросы о комплексе можно позвонив в отдел продаж или подъехав к нему непосредственно. Таким образом будущие инвесторы смогут сами оценить окружающую инфраструктуру жилого комплекса.