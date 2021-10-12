Кому ГИАГ выдала разрешения и сертификаты на ЖК: недельный обзор

Каким застройщикам Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешения на строительство жилых комплексов (СС2 и СС3) и сертификаты готовности к эксплуатации, а каким строительным компаниям отказала в их выдаче в период с 4 по 10 октября – читайте в еженедельном обзоре НЕРУХОМІ.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. ЖК Теремки от Интергал-Буд по ул. Академика Заболотного, 15 в Голосеевском районе Киева.

Разрешение предоставлено на строительство паркинга.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК на пер. Платоновский в Соломенском районе Киева.

Отказ предоставлен на строительство жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом.

Основания для отказа: не предоставлено разрешение на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, дорожные, земляные работы соответствующего органа охраны культурного наследия; не предоставлено разрешение на проведение работ на памятниках национального значения, объектах всемирного наследия, их территориях, в зонах охраны, буферных зонах, на охраняемых археологических территориях, в исторических ареалах населенных мест; не согласовано проектное решение в части определения максимальной отметки высоты объекта с КП МА "Киев" (Жуляны) Украерорухом и Госавиаслужбой Украины; отсутствуют выводы историко-градостроительного обоснования.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Галактика от Stolitsa Group по ул. Евгения Сверстюка, 4 в Днепровском районе Киева.

В эксплуатацию принят паркинг.

2. ЖК Park Town от BIG development по ул. Богдана Ступки, 3 в пгт. Гостомель Киевской области.

В эксплуатацию введен дом № 6.

3. ЖК по ул. Грушевского (Котовского), 110 в Черкассах.

В эксплуатацию принят 3-секционный дом (СС3).

4. ЖК Южный квартал от Черновцы Монолит по ул. В. Черновола в Черновцах.

В эксплуатацию принята секция № 12 дома № 1. Задержка во введении – более 2 лет.

5. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В. Черновола в Черновцах.

В эксплуатацию принята секция № 4 дома № 1.

6. ЖК по ул. Сечевых Стрельцов, 5 (по документам по ул. Кармелюка, 3Д и ул. Кармелюка, 3Г) в Хмельницком (III очередь).

В эксплуатацию принят магазин.

Отказано в принятии в эксплуатацию

Эксперты НЕРУХОМІ обратили внимание, что основания для отказов в принятии в эксплуатацию жилых комплексов стали более детализированными, наблюдается отсутствие общих фраз и типичных отказов.

Особого внимания заслуживают отказы в связи с несоответствием функционального назначения земельных участков намерениям застройки, нарушением процента застройки участка и несоответствием минимальным требованиям класса энергоэффективности для жилых домов. На этих вопросах постоянно акцентируют внимание наши эксперты при анализе документов на жилые комплексы.

1. ЖК Клубный от ZIM Group по ул. Колоса Сергея, 2е (микрорайон "Жуляны") в Соломенском районе Киева.

Основания для отказа: акт готовности объекта к эксплуатации от 23.09.2021 подписан главным архитектором проекта Семиным Владимиром Юрьевичем (АА001514) квалификационный сертификат которого недействителен; отсутствуют сведения о градостроительных условиях и ограничениях; не приложен документ или информация (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата.

2. ЖК Выгуровщина-20 от ZZBK1 Group в Деснянском районе Киева.

Отказ предоставлен на жилой дом № 1.

Основание для отказа: по результатам осмотра объекта установлено отсутствие проектной документации, журналов авторского и технического надзора; по результатам визуального осмотра на объекте установлено отсутствие внешних пандусов, тактильных полос, информационных указателей и других элементов; отсутствуют оригиналы всех составных частей проектной документации, что делает невозможным проверку выполнения проектных решений; несоответствие данных технической инвентаризации с экспертным отчетом (общая площадь жилого дома согласно экспертного отчета составляет 23374,18 кв.м., а согласно технического паспорта – 19968,4 кв.м); отсутствуют документы по пусконаладочным работам инженерных систем (водопровода, пожаротушения, систем оповещения, системы пожарного дымоудаления); по всему дому отсутствуют смонтированные противопожарные кран-комплекты, захламлены системы пожарного дымоудаления, эвакуационные выходы на площадки перехода закрыты на замок; в подвале проводятся строительные работы по монтажу инженерного оборудования; в коридорах и других помещениях подвала находится строительный мусор и материалы, что усложняет пути эвакуации; лифты работают частично; не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования в установленном порядке Гоструда и ответственными лицами заказчика; на строительной площадке в дальнейшем проводятся строительные работы (земляные, фасадные и штукатурные работы, утепление цокольного этажа, монтаж инженерного оборудования и т.д.), проводятся малярные работы в местах общего пользования дома, нет подключения к общей системе водоснабжения (отсутствуют "врезки" труб центрального водоснабжения); отсутствует подключение постоянной сети электроснабжения (силовой кабель находится в помещении электрощитовой, но не смонтирован); отсутствует благоустройство территории прилегающей к дому; на всех этажах здания отсутствуют приборы поквартирного учета электроэнергии, водоснабжения и тепловой энергии; придомовая территория не обустроена отмосткой, дорожным покрытием, газонами и зелеными насаждениями, отсутствуют элементы благоустройства.

3. ЖК ул. Краковская, 27а от Житло-Инвест на пересечении ул. Красногвардейской и ул. Краковской в Киеве.

Отказ предоставлен на жилой дом № 2.

Основания для отказа: непредоставление сертификата энергоэффективности здания.

4. ЖК Покровский по ул. Свято-Покровская, 73-Б/7 в пгт. Гостомель Киевской области.

Основание для отказа: по результатам осмотра объекта установлено: строительные работы не завершены, проект организации строительства предоставлен не в полном объеме; отсутствует журнал входного контроля конструкций, изделий, материалов и оборудования; по результатам визуального осмотра на объекте установлено отсутствие: тактильных полос, элементов, информационных указателей, парковочных мест; отсутствует энергетический сертификат; не приложено документ или информацию (реквизиты платежа) о внесении платы за выдачу сертификата; отсутствуют: счетчики и инженерные узлы в соответствии с количеством квартир, акты приемки внутренней электропроводки, силового электрооборудования, подключения дома к ТП, акт принятия сетей наружного газоснабжения, отсутствует датчик загазованности, акт принятия сетей внутреннего газоснабжения, акт приемки работ по герметизации вводов инженерных коммуникаций, акт принятия внешнего водопровода, акт принятия внутренних систем водоснабжения, насосы повышающие давление воды, счетчики воды, акт принятия внешней канализации, акт принятия систем и выпусков внутренней канализации, акт принятия системы противопожарного водопровода, пожарная сигнализация, комплектность пожарного рукава, акт установления и испытания пожарного гидранта, акт окончания пусконаладочных работ, акт готовности к эксплуатации лифтов, акт принятия системы взрывоопасности, молниезащиты.

5. ЖК На Прорезной 2 от Comfort Life по ул. Центральная (Чапаева), 1 в пгт. Гостомель Киевской области (II очередь: жилые дома №4, №5, №6, здание ДДЗ на 110 мест).

Основания для отказа: отсутствует акт приемки сетей внешнего электроснабжения; внутренней электропроводки; работы по герметизации вводов инженерных коммуникаций; сетей внутреннего газоснабжения; наружного водопровода; внешней канализации; противопожарного водопровода; установления и испытания пожарного гидранта; не завершены работы в здании ДДЗ; отсутствует молниезащита; отсутствуют элементы благоустройства, элементы инклюзивности; данные техпаспорта не соответствуют ТЕПам.

6. ЖК Riel City от РІЕЛ по ул. Рудненская, 8 в Железнодорожном районе Львова (I очередь).

Основания для отказа: по результатам визуального осмотра на объекте установлено, что на строительной площадке в дальнейшем проводятся строительные работы; отсутствуют счетчики воды и шкаф с электрическим оборудованием, отсутствуют перила на лестничной, отсутствуют кнопки лифта, отсутствуют детские площадки; установлено отсутствие: акта принятия сетей внешнего электрооборудования, акта внутренней электропроводки, акта приемки наружной канализации к осмотру, акта принятия сетей наружного газоснабжения, акта приемки работ по герметизации вводов инженерных коммуникаций, акта наружного водопровода, акта внутренних систем водоснабжения, акта принятия и выпусков внутренней канализации, акта принятия противопожарного водопровода и оборудования, акта на установку и испытания пожарного гидранта, акта о готовности к эксплуатации лифтов.

7. ЖК Avalon Holiday от Avalon Inc в с. Сокольники Львовской области.

Предоставлено два отказа на секции 3.1, 3.2 и 4.1, 4.2 (3 и 4 очереди).

Основания для отказа: не приняты меры по пожарной безопасности (отсутствует акт приемки системы противопожарного водопровода и оборудования, отсутствует акт на установку и испытания пожарного гидранта); не приняты меры по газоснабжению (отсутствует акт приемки сетей наружного газоснабжения); не приняты меры по электроснабжению (отсутствуют установленные счетчики, отсутствует шкаф с электрическим оборудованием, отсутствует акт приемки сетей внешнего электроснабжения, отсутствует акт приемки внутренней электропроводки); не приняты меры по водоснабжению и канализации соответственно (отсутствует акт наружного водопровода, отсутствует акт приемки внутренних систем водоснабжения, отсутствует акт наружной канализации, отсутствует акт приемки систем и выпусков внутренней канализации); отсутствует комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий для обеспечения доступности зданий и сооружений, в которых каждый человек, независимо от возраста, пола, инвалидности, функциональных нарушений, уровня коммуникативных возможностей или обстоятельств, может чувствовать себя безопасно и комфортно без посторонней помощи и по мере своих возможностей; отсутствуют элементы благоустройства территории (отсутствие парковочной зоны и разметки, детских площадок и зеленых насаждений); не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; строительство объекта не завершено.

8. ЖК Городок Липки от Ярковиця по ул. Гетьмана Мазепы, 164 в Ивано-Франковске (XXII очередь – детский сад).

Основания для отказа: по результатам выездного осмотра объекта строительства на местности, выявлено несоответствие объекта проектной документации на строительство, а именно: согласно проекту, общая площадь объекта строительства составляет 1695,00 кв. м, а согласно техническому паспорту, общая площадь – 1945.2 кв.м.

9. ЖК по ул. Соборная в г. Надворная Ивано-Франковской области от Торговый дом "Изумруд".

Основания для отказа: отсутствует парковочная зона и разметка паркомест для маломобильных групп населения, отсутствуют тактильные элементы (тактильные полосы, тактильные информационные указатели); также согласно проекту определена 1 ступенька для доступа мобильных групп к объектам коммерческой деятельности, однако на осмотре установлено несоответствие проекту, а именно выявлено 3 ступени и отсутствие пандуса, что делает невозможным доступ маломобильных групп населения к объектам коммерческой деятельности.

10. ЖК Скала от Галицкий двор по ул. Свободы, 301 в Яремче Ивано-Франковской области.

Основание для отказа: не предоставлены документы, подтверждающие принятие лифтового оборудования Гострудом и ответственными лицами заказчика; отсутствуют паркоместа для маломобильных групп населения и тактильные элементы (тактильные полосы, тактильные информационные указатели); несоответствие классу энергоэффективности; не приняты меры по пожарной безопасности.

11. ЖК Парковый бульвар от Max Art DG по ул. Проскуровского подполья, 157 в Хмельницком.

Основания для отказа: при осмотре проектной документации было выявлено, что согласно градостроительным условиям и ограничениям на земельный участок площадь участка составляет 0,2850 га, процент застройки – 35%; согласно данным ДРРП площадь земельного участка 6810100000:01:008:0144 составляет 0,2238 га, что увеличивает процент застройки до 44% и нарушает градостроительные условия и ограничения.

12. ЖК Над Бугом от Строительный Альянс Групп по ул. Свободы, 16/1А в Хмельницком.

Предоставлено два отказа на комплекс.

Основания для отказа на 16-этажный дом: по результатам осмотра установлено: отсутствие перил на пандусах, тактильных полос, элементов, информационных указателей; в соответствии с градостроительным условиям и ограничениям целевое назначение земельного участка – земли жилой и общественной застройки, а функциональное – под строительство торгово-развлекательного центра с офисными помещениями, что не соответствует намерениям застройки; в декларации о начале выполнения строительных работ, предоставленной заказчиком при осмотре ХМ 083170271066 от 27.01.17 указанный кадастровый номер земельного участка 6810100000:03:008:0010 не соответствует кадастровым номерам земельных участков в Акте готовности объекта к эксплуатации; указан максимально допустимый процент застройки земельного участка 4,95%, по результатам технической инвентаризации проведенной Кимаковською Аллой Викторовной (АЭ 003062) площадь застройки – 541 кв.м, площадь земельного участка 0,5 га, следовательно процент застройки составляет 11%.

Основания для отказа на 15-этажный дом: по результатам осмотра установлено: отсутствие перил на пандусах, тактильных полос, элементов, информационных указателей; в соответствии с градостроительными условиями и ограничениями №266/ГП-25.1-04 от 11.12.2014 целевое назначение земельного участка – земли жилой и общественной застройки, а функциональное – под строительство торгово-развлекательного центра с офисными помещениями, что не соответствует намерениям застройки.

13. ЖК Новый Парковый от Агробудсервис по ул. 30-летия Победы, 25 в Черкассах (V очередь).

Основания для отказа: непредставление документов, необходимых для принятия решения о выдаче сертификата, а именно отсутствуют акты принятия электропроводки и силового электрооборудования; отсутствует молниезащита; незавершены работы по благоустройству территории.

14. ЖК Imperial Park Avenue по ул. Ровенская, 7 в Черновцах.

Основания для отказа: многоквартирные жилые дома принимаются в эксплуатацию при условии соблюдения требований государственных строительных норм по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; на объекте установлено отсутствие счетчиков водо-, газо-, электроснабжения, подключение здания к трансформаторной станции; на объекте была установлена незавершенность строительных работ подземного паркинга и трансформаторной подстанции.

15. ЖК по ул. 3-й микрорайон, 8 в Нежине Черниговской области.

Основания для отказа: в проектной документации зафиксировано несоответствие допустимой высоте здания согласно ГУО; отсутствие молниезащиты; строительно-монтажные работы выполнены с отклонением от проектной документации (отсутствуют паркоместа для маломобильных групп населения; отделочные работы фасада продолжаются; лифты не подключены к электросети; водоотвод дождевых вод не смонтирован в систему канализации; не выполнены все предусмотренные проектной документацией работы по благоустройству территории.

16. ЖК Грандбуд по ул. Мостостроителей, 18 в Центральном районе Николаева.

Основания для отказа: многоквартирные жилые дома принимаются в эксплуатацию при условии соблюдения требований государственных строительных норм по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения; при осмотре было установлено отсутствие парковочной зоны и разметки паркомест для маломобильных групп населения, также отсутствуют пандусы и тактильные элементы; здание не подключено к инженерным коммуникациям, отсутствуют газосчетчики; отсутствуют утвержденные градостроительные условия и ограничения, лицензия генерального подрядчика, журнал авторского надзора.

Отметим, что по состоянию на 12 октября в Реестре строительной деятельности остаются 10 документов (разрешений и сертификатов), которые ожидают подписания. В случае установления их принадлежности к жилым комплексам, обзор будет дополнен.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 27 по 3 октября.