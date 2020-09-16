Комплекс 50Avenue: украинцам жилье там не купить, а израильтянам о рисках не узнать

Многофункциональный комплекс 50Avenue собираются построить возле метро Шулявская прямо в сквере, однако в украинском информационном пространстве упоминаний об этом не так уж много. Сайт, на котором рекламируют будущую новостройку, только на иврите, а недалеко от Тель-Авива находится ее единственный “отдел продаж”. Мы решили там побывать под видом потенциальных инвесторов и разобраться, что же все-таки будут возводить в Киеве.

Что собираются сооружать и по чем уже продают – выясняли эксперты НЕРУХОМІ.

Визуализация 50Avenue 50avenuekiev.com

Все дороги ведут в Израиль

Отметим, что квартиры в 50Avenue в Израиле продают через посредническую фирму “Ukraine Israel Real Estate”, которая сотрудничает с застройщиком и получает определенный процент от сделки. Офис фирмы находится в городе Бней-Брак (Тель-Авивский округ), на 27 этаже бизнес-центра B.S.R. 2.

Бизнес-центр B.S.R. 2, Бней-Брак НЕРУХОМІ

Так, по словам маклера, комплекс 50Avenue на проспекте Победы, 50 а, будет представлять собой два здания: офисное в 32 этажа и жилое в 48 этажей. Дома будут соединены 5-этажным мостом с бассейном сверху. В жилом здании квартиры предполагаются только с 7 этажа и выше, первые – отведены под торговый центр, SPA и прочую коммерцию. Подземный переход, соединяющий комплекс с метро тоже там будет. А также 6-этажная подземная парковка.

Визуализация 50Avenue 50avenuekiev.com

Примечательно, что разрешения на строительство 48 этажей, по словам сотрудника "отдела продаж", у застройщика пока нет (как и много чего другого, но об этом позже. ред), а есть, якобы, только на сооружение 32-х. Однако вероятность того, что “добро” будет и на строительство 48-ми – почти стопроцентная.

Таким образом, жилье сейчас продают только до 27 этажа. Более того, до 12-го этажа уже все распродано. Подобный ажиотаж можно объяснить также и тем, что за однокомнатную квартиру в 31 кв.м просят около 55 тысяч долларов, подогревая интерес прогнозами в виде роста цены на 80%.

План этажа в рекламном буклете 50Аvenue НЕРУХОМІ

Следует отметить, что израильским инвесторам жилье продают не уточняя, что именно будет в комплексе – квартиры или апартаменты. На иврите все обозначается словом דירה (дира), то есть квартира. Однако в Украине апартаменты и квартиры понятия не тождественные, прежде всего, с юридической точки зрения. Апартаменты не имеют статуса жилья для постоянного проживания, а это влечет для владельцев последствия, в том числе, и финансового характера (налог на недвижимость, высокая оплата коммуналки и пр). Однако юридические нюансы помещений в Украине израильтянам вряд ли известны. Да и что там говорить, не все украинцы эти нюансы знают.

Нацеленность именно на граждан Израиля, вероятно, тем и объясняется, что они не разбираются во всех аспектах украинского градостроительного законодательства, поэтому им легче продать такие "воздушные замки". А впрочем, может и не такие и воздушные… На сайте компании “Ukraine Israel Real Estate” помимо 50Avenue представлено и несколько других довольно проблемных киевских объектов: ЖК Зеленый замок и ЖК S1. Также там сообщается о комплексе Platinum Hall, который, в перспективе, хотят построить в Киеве на ул. Докучаевская, 5а. Сотрудник компании по продаже сообщил, что все указанные на сайте объекты – плод одного застройщика.

Застройщику закон не писан

Заказчик строительства 50Avenue – обслуживающий кооператив "Эксон Премьер Шулявская". Учредителями этого кооператива выступают Иван Влад, Йозеф Москович и Exon group llc. Влад и Москович, в частности, являются учредителями жилищно-строительного кооператива “Зеленый замок”, который является заказчиком строительства скандального ЖК Зеленый замок на Подоле, именуемом в народе "домом Билозир". Право на жизнь данного архитектурного шедевра в исторической местности застройщик отстаивал (и отстаивает до сих пор) чрезвычайно настойчиво, несмотря на сопротивление местных граждан, общественных организаций и запреты суда. Дело в том, что на участке, где "вырос" 12-этажный дом, разрешена только усадебная застройка с ограничением высотности в 4 этажа. Сторона застройщика в ходе судебного разбирательства пояснила это недоразумение так: здание 4-этажное, а все, что выше – это антресоли. Вдобавок попросила не накладывать арест на объект, поскольку это будет отпугивать потенциальных инвесторов. Но арест, в мае 2020-го, в очередной раз все же был наложен (который, стоит отметить, застройщик игнорирует).

Визуализацая ЖК Зеленый замок exon-group.com

Еще один сомнительный объект, который в “отделе продаж” назвали делом рук этого же застройщика (однако, по документам связь не прослеживается. ред) – ЖК Standart One в Голосеевском районе. Жилой комплекс в 24 этажа соорудили на участке с несоответствующим целевым назначением. Там можно было строить только здания для рыночной инфраструктуры или торгово-офисный центр, а никак не жилой комплекс. Однако, он все же там образовался, несмотря на многочисленные разбирательства и протесты киевлян.

ЖК Standard One www.facebook.com/standardone.ukraine

Итак, 50Avenue – третий объект в Киеве, который причастные к обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская" лица, желают несмотря ни на что воплотить с безумной мечты в реальность. Так, заказчик получил от Управления архитектуры более 10 отказов в выдаче исходных данных на проектирование. Исходя из Детального плана территорий, многофункциональный комплекс хотят разместить на территории зеленой зоны (прямо в сквере "Слава танкистам"). Земля имеет несоответствующее для такой застройки целевое назначение. Поэтому выдача исходных данных на застройку участка, исходя из желаний заказчика, нарушит градостроительную документацию на местном уровне.

Стройплощадка 50Avenue размещена в сквере "Слава танкистам" НЕРУХОМІ

Отметим, что без получения документа в виде градостроительных условий и ограничений проектирование объекта невозможно. Тем не менее, это не мешает застройщику уже продавать квартиры в 50Avenue, а израильским инвесторам их покупать.

Резюмировать все вышеизложенное можно фразой Йозефа Московича, которая имела место в одной PR-статье для украинского СМИ: "у Украины есть все возможности, чтобы стать инвестиционным клондайком".

Купить можно все. Даже то, что нельзя

К слову, в "отделе продаж" израильских инвесторов уверяют – строительство 50Avenue является легальным, а сооружение 6-этажного подземного паркинга безопасным. В подтверждение этого, в частности, демонстрируют вывод Научно-исследовательского института строительного производства о том, что комплекс непосредственно у метро Шулявская не повредит подземке, а поздемка, в свою очередь, не повредит комплексу. Возникает вопрос: как могли определить воздействие комплекса на метро, если проекта комплекса нет? Что исследовали, расчёты чего проводили?

Вывод ГП "НИИСП" pressinform.net

Вывод ГП "НИИСП" pressinform.net

Вывод ГП "НИИСП" pressinform.net

В то же время у стройплощадки в Киеве установлен паспорт объекта. Несмотря на то, что проекта 50Avenue нет, на информстенде указан проектировщик ООО "Бьюти Фул Хаус". Что он проектирует и на основании чего, если исходные данные на проектирование никто не выдавал – вопрос.

Паспорт 50Avenue НЕРУХОМІ

Также там указан и класс последствий объекта – СС3. Опять же, класс может быть определен только после создания проекта и проведения экспертизы. К указанным на паспорте техническому надзору Божко В.П. и авторскому надзору Ткачук П.В. те же вопросы: над чем они надзирают, если проекта не существует?

К тому же, лишь в мае 2020 года заказчик зарегистрировал сообщение о начале подготовительных работ. Это позволяет ему организовать стройплощадку, но не строить. Разрешения на строительство у заказчика нет. Однако в “отделе продаж” уверяют – строительный процесс идет. Опять же, это моменты, которые гражданам Израиля неизвестны.

Но самое интересно во всем этом, конечно же то, что дата ввода в эксплуатацию объекта уже известна. В Израиле инвесторам сообщают: дом сдадут в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Фемида решит

10 августа обслуживающий кооператив "Эксон Премьер Шулявская" обратился в суд с иском к Департаменту градостроительства и архитектуры о признании противоправным и отмене решения об отказе в выдаче градостроительных условий и ограничений на проектирование многофункционального комплекса 50Avenue. При этом, в ходе разбирательства представитель застройщика признала, что строительство должно происходить на территории сквера "Слава танкистам".

Определение суда. Скриншот reyestr.court.gov.ua

Необходимо подчеркнуть, что украинское законодательство даже не располагает таким понятием как многофункциональный комплекс. В классификаторе зданий и сооружений Украины такой объект как МФК не регламентирован. Однако именно это определение используют застройщики для того, чтобы нивелировать нарушения законодательства, при которых намерения застройки не отвечают целевому назначению.

Готова ли Фемида закрыть глаза на имеющиеся нарушения, ради благоприятного инвестиционного имиджа Украины – станет известно после суда. Очередное заседание которого состоится 21 сентября 2020 года.

Если вы хотите инвестировать в 50Avenue

На данный момент сделать это будет весьма проблематично, если вы не знаете иврит и не проживаете в Израиле. Если с этим проблем нет, то прочитайте наш материал снова и подумайте еще раз, готовы ли вы так рисковать.

Отметим, что комплекс на ресурсе НЕРУХОМІ имеет низкий рейтинг – 1.4.