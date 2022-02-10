"Киевгорстрой" готовится строить масштабную парковку на Троещине

Строительная компания "Киевгорстрой" собирается приступить к строительству паркинга и автостоянки на двух участках в переулке Милославском в Деснянском районе Киева возле возводимых новостроек.

Об этом говорится в документах Минэкологии, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, как отмечается в уведомлении о планируемой деятельности, подлежащей оценке воздействия на окружающую среду, "Киевгорстрой" планирует строительство паркинга на 594 машиноместа, шесть механизированных гаражей по 18 мест каждый и три гостевые стоянки на 24 авто. Альтернативой служит установка открытой автостоянки на 726 мест.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на этих участках также строится ЖК Милос с пристроенными помещениями и детским садом. Всего в комплексе предусмотрено 1393 квартиры. Стоит подчеркнуть, что возведение новостроек идет с нарушением, поскольку противоречат Генплану города. Разрешения на строительство выдала ГАСИ 31 декабря 2020 года компании "Киевгорстрой".

Описание: Строительство ЖК Милос Источник: Alt:

Согласно выданным в декабре 2017 года градусловий, участок площадью 2,29 га на Милославской является территорией улиц и дорог, частично территорией защитной зелени и частично коммунально-складской территорией.

Целевое назначение было – для индивидуального жилищного, гаражного и дачного строительства. Выдать эти ГУО Департамент градостроительства КГГА обязал Окружной админсуд Киева.

Как выяснили эксперты, заказчиком строительства выступает ООО "Милославская", одним из бенефициаров которого значился Степан Минько. По данным СМИ, он является тестем депутата Киевсовета Михаила Царенко. Последний также входит в состав совета Федерации хоккея Украины, вице-президентом которого в 2016 году избрали Игоря Кушнира, нынешнего главу "Киевгорстроя".