Какие ЖК разрешили строить и ввели в эксплуатацию. Обзор за 7-13 февраля

Какие жилые комплексы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) разрешила строить и приняла в эксплуатацию на прошлой неделе, а каким застройщикам отказала в выдаче разрешительных документов и почему – читайте в обзоре НЕРУХОМІ за 7-13 февраля.

Описание: Обзор работы ГИАГ Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение выдано

1. Новое строительство. ЖК MAISON от Daytona Development Company по ул. Мандрыковской в Соборном районе Днепра.

Разрешение выдано на 26-этажный жилой дом, в котором предусмотрено 304 квартиры.

2. Новое строительство. ЖК по ул. Мира 30 б в Подольском районе Полтавы от Современный Дом.

Разрешение предоставлено на 10-этажный жилой дом, в составе которого предусмотрено 54 квартиры.

3. Продолжение стройки. ЖК Парковый квартал от Инвестор по ул. Глебова, 6-Б в Ковеле Волынской области.

Разрешение выдано на строительство третьего жилого дома.

4. Новое строительство. ЖК по ул. Шевченко, 31 в Снятыне Ивано-Франковской области.

Разрешение предоставлено на реконструкцию типографии под 4-этажный жилой многоквартирный дом со встроенными торговыми помещениями. Всего предусмотрено 21 квартира.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК по ул. Соборная в пгт Гостомель Бучанского района Киевской области.

Отказ предоставлен на строительство жилых домов №1 и №2 со встроенными нежилыми помещениями. Запроектированы 10-этажные дома на 160 квартир.

Основания для отказа: в соответствии с Градостроительными условиями и ограничениями площадь земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов №1 и №2 составляет 1.2589 га, на Генеральном плане площадь участка – 0.4 Га. Согласно Таблице соотношения классификаторов целевого назначения, перечней функционального зонирования территорий и классификатора зданий и сооружений, код объекта строительства (1122.2 Дома многоквартирные повышенной комфортности, индивидуальные) не соответствует целевому назначению земельных участков (2.01. сооружений (приусадебный участок).

2. ЖК Одесская Чайка (Сахарова) от Платинумбуд по ул. Академика Сахарова в с. Крыжановка Одесской области.

Основания для отказа: экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный для объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса.

3. ЖК Dream Park от CBP по ул. Проскуровского подполья 131/2 в Хмельницком.

Основания для отказа: в заявление о получении разрешения не добавлена проектная документация на строительство; название объекта строительства по проектной документации не соответствует названию в задании на проектирование; Генеральный план объекта строительства разработан с нарушением требований.

4. ЖК Олимпийский от ИБК Групп 2014 Киев по ул. Олимпийская, 6 в Харькове.

Основание для отказа: не предоставлена в полном объеме проектная документация на строительство; квалификационный сертификат АТ003528, полученный инженером технического надзора Зелинским В.Б. 29 мая 2015 года, не соответствует классу последствий объекта строительства.

5. ЖК Массив Барский от Барский в с. Зарванцы Винницкой области.

Основания для отказа: не указаны расчетные показатели предельных размеров площадок, расположение которых обязательно на придомовых территориях; экспертиза проектов строительства комплексов (строений), в состав которых входят объекты с одним классом последствий (ответственности), что по совокупным показателям превышает уровень, установленный для объектов с соответствующим классом последствий (ответственности), проводится экспертными организациями в соответствии с механизмом проведения экспертизы по объектам с уровнем класса последствий (ответственности), определенным по совокупным показателям строящегося комплекса.

Выявлено наличие действующего разрешительного документа: сообщение о начале выполнения строительных работ ВН051210311885 (новое строительство многоэтажных, многоквартирных жилых домов (2 очередь)).

6. ЖК ЭкоДом от Там де Дім по ул. Шептицкого, 101а в с. Петриков Тернопольской области.

Основания для отказа: заказчиком строительства не предоставлены необходимые документы для принятия решения, а именно: фотокопия распорядительного документа (решения, распоряжения, приказа) заказчика о назначении лиц, осуществляющих авторский надзор, заверенная заказчиком; обнаружение недостоверных сведений в предоставленных документах, а именно: в плане трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций масштабом 1:2000 указано 3 секции строительства, а в проектной документации – 2 секции.

7. ЖК Кришталеве озеро от Черновцы Монолит по ул. В.Черновола в Черновцах.

Основания отказа: квалификационный сертификат АТ003832, полученный инженером технического надзора Теслей В.В. 30 июля 2015 года, не соответствует классу последствий объекта строительства.

8. ЖК GRAND Липины от ЧП "Эффект" в с. Липины Луцкого района Волынской области.

Основания для отказа: в соответствии с п. 3 Градостроительных условий и ограничений, целевое назначение земельного участка (02.10. Для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры) не соответствует функциональному назначению земельного участка Ж-1 (Зона усадебной застройки).

9. ЖК Містечко Козацьке от Вертикаль в с. Крыховцы Ивано-Франковской области.

Основания для отказа: код объекта строительства, указанный в заявлении о выдаче разрешения на выполнение строительных работ в соответствии с ГКБС – 1122.1 Дома многоквартирные массовой застройки, не соответствует целевому назначению земельного участка – 02.07 Для другой жилой застройки, согласно Приложению 3 Постановления № 681 "Некоторые вопросы обеспечения функционирования Единой государственной электронной системы в сфере строительства" от 23 июня 2021 г.

10. ЖК по ул. 8 марта в Ужгороде Закарпатской области.

Основания для отказа: не подано согласование высоты объекта строительства с эксплуатантом аэродрома, провайдером аэронавигационного обслуживания и Госавиаслужбой Украины; указанный в названии объекта строительства адрес не соответствует сведениям, указанным в проектной документации, экспертном отчете, градостроительных условиях и ограничениях; заявление о выдаче разрешения на выполнение строительных работ подано относительно нового строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями коммерческого назначения по коду ДКБС 1122.1 – 03.15 Для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки, что не согласуется с кодом ДКБС 1122.1. Следовательно, новое строительство многоквартирного жилого дома не соответствует целевому назначению земельного участка; предоставлена неактуальная версия экспертизы проекта.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Світанок от Регион Строй по ул. Головатого, 71-а в Борисполе Киевской области.

В эксплуатацию введен жилой дом №1. Задержка во введении – 1 квартал.

Отказано в принятии в эксплуатацию

1. ЖК Welcome Home на Ревуцкого от Фундамент по ул. Ревуцкого, 48 в Дарницком районе Киева.

Отказ предоставлен на хозяйственное здание с ТП и группу нежилых помещений. Сам ЖК введен в эксплуатацию в 2019 году.

Основания для отказа: отсутствуют документы: проект организации строительства, проект выполнения работ, проект (рабочая документация), общий журнал работ, журнал авторского надзора; отсутствуют электросчетчики.

2. ЖК Navigator от ДСК-Житлобуд на пер. Балтийский, 23 в Оболонском районе Киева (ІІІ очередь).

Стоит отметить, что жилые дома комплекса введены в эксплуатацию.

Основания для отказа: выявлены разногласия в технико-экономических показателях: полезная площадь помещений по проекту 21658.03 кв.м, по результатам технической инвентаризации 23649.9 кв.м; не предоставлен сертификат энергоэффективности; отсутствует исполнительная, проектная документация, что делает невозможным определение соответствия объекта проектной документации на строительство такого объекта и требованиям строительных норм, стандартов и правил; строительные работы не завершены и продолжаются.

3. ЖК Пространство Eco City от Пространство Девелопмент по ул. Радостная, 29, 33, 39 в Малиновском районе Одессы (1,2 очереди).

Основание для отказа: изменился размер платы за выдачу сертификата, выдаваемого в случае принятия в эксплуатацию законченного строительством объекта, стоимость платы за выдачу сертификата для объектов со значительными (СС3) последствиями – 12 901 грн 20 копеек (5,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

4. ЖК Днепровская Брама 2 от Инвестднепробуд в пгт Слобожанское Днепропетровской области.

Основания для отказа: не смонтированы газовые котлы; не смонтирована система молниезащиты; на объекте не полностью соблюдены ДБН В.2.2.-40:2018 Инклюзивность зданий и сооружений, а именно: поверхности перил должны предусматривать рельефные обозначения этажей в тактильном виде, отсутствует маркировка первой и последней ступени лестничного маршрута.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, какие ЖК рассмотрела ГИАГ в период с 31 января по 6 февраля.