Инспекторов из одесского ГАСКа не пускают на стройплощадку ЖК Акварель-7

Инспекторов из одесского ГАСКа не пускают с проверками на территорию строительной площадки жилого комплекса Акварель-7, который находится по улице Слободской, 56.

Как сообщают местные СМИ, об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам застройки территории, городского дизайна и архитектуры Одесского горсовета.

Отмечается, что были составлены заявления для правоохранительных органов, но те должным образом так и не отреагировали. Между тем, застройщик не собирается вступать в диалог с ГАСКом.

На Слободской вместо строительства четырехэтажного дома с мансардой возводится пятиэтажный дом на шесть секций по заказу коллективного предприятия "Одесский кожный завод №1", подрядчиком выступает компания "Хай-Тек-Буд". При этом у застройщика нет разрешения от ГАСИ на ведение строительных работ.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, городской ГАСК обратил внимание этот объект в сентябре 2020 года. В это время уже был возведен железобетонный каркас пяти этажей дома.

Одесский окружной административный суд 23 апреля принял решение запретить проводить строительство ЖК Акварель-7. В ходе следствия выяснилось, что у заказчика имеется задолженность перед городом в полмиллиона гривен за аренду земельного участка, который требуют вернуть в пользование громады.