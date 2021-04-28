Одесский суд запретил строить ЖК Акварель-7

Одесский окружной административный суд 23 апреля принял решение запретить проводить застройщику ЖК Акварель-7 какие-либо строительные работы на участке.

Как сообщают местные СМИ, строительство активно ведется по улице Слободской, 56. При этом у застройщика нет разрешения от ГАСИ Украины на ведение строительных работ.

Заказчиком выступает КП "Одесский кожевенный завод № 1", а подрядчиком – "Хай-Тек-Буд". По состоянию на апрель уже почти построены две секции и начинаются строительные работы по возведению третьей секции дома.

Описание: Визуализация ЖК Акварель-7 Источник: Alt:

Городской ГАСК обратил внимание на данный нахалстрой во время обследования в сентябре 2020 года, когда увидел железобетонный каркас пяти этажей дома.

В связи с этим прокуратура в феврале этого года обратилась с иском в суд, требуя заставить коллективное предприятие "Одесский кожевенный завод № 1" снести за свой счет самовольно построенный объект.

В ходе следствия выяснилось, что у заказчика имеется задолженность перед городом в полмиллиона гривен за аренду земельного участка, где идет стройка, и, кроме того, тот должен был вернуть городу участок.

Стоит подчеркнуть, что с того момента, когда ГАСК обнаружил незаконное строительство и до решения суда уже прошло больше полугода. За это время застройщик активно занимался строительством дома. Кроме того, тут уже начали продавать квартиры. По данным на сайте риэлтерских агентств, жилой комплекс будет состоять из двух домов высотой в пять этажей. Первый дом будет иметь шесть секций, а второй – три секции. Подземный паркинг в жилом комплексе не предусмотрен, а будет только открытая стоянка.

Соучредителем кожевенного завода и владельцем компании "Хай-Тек-Буд" выступает одесский бизнесмен Владимир Мартынюк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Управление ГАСК в Одесской области направило письма в прокуратуру и Нацполицию по факту мошенничества со стороны застройщика клубного дома Community, который несмотря на проблемы с разрешительными документами начал продавать здесь квартиры.