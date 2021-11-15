ГИАГ проверила скандальную стройку на Шулявке: составлены протоколы

Госинспекция архитектуры и градостроительства сообщила о нарушении законодательства со стороны застройщиков ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Шевченковском районе Киева возле станции метро "Шулявская".

Об этом сообщили в понедельник, 15 ноября, в пресс-службе ГИАГ по результатам проверки строительства скандального жилого комплекса.

Описание: ГИАГ проверила скандальную стройку на возле метро "Шулявская" Источник: diam.gov.ua Alt:

В ведомстве сообщили, что были составлены протоколы о правонарушениях в сфере градостроительства, а также вынесены предписания об устранении нарушений.

"В настоящее время идет рассмотрение дела о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности. По результатам рассмотрения дела будут вынесены соответствующие постановления о наложении штрафов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В инспекции также подчеркнули, что в ходе новой внеплановой проверки выяснят, как выполняются предписания.

Кроме того, ГИАГ приступила к проверке очередной скандальной стройки на Никольской Слободке в Дарницком районе Киева. Здесь взялись за строительство жилых дома на берегу Днепра.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом месяце в электронной системе кто-то изменил майскую запись с отказом во внесении изменений в несуществующее разрешение 2010 года. Таким образом, застройщик получил действующее разрешение. По словам Георгия Могильного, к этому может быть причастна новосозданная ГИАГ. Однако инспекция заявила, что проведет проверку данного строительства.