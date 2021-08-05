Дело о строительстве ЖК Kadorr City благополучно "слила" в суде Госавиаслужба

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Киевский окружной административный суд 16 июля отказал Госавиаслужбе в удовлетворении иска относительно строительства ЖК Kadorr City по улице Краснова, 3 – на приаэродромной территории.
Как сообщает Монитор, соответствующее решение суд вынес в связи с тем, что авиаслужба перепутала ответчиков. Так в иске речь шла о компании "Схід XXI", которая на самом деле не имела отношения к делу на то время. Владельцем земельного участка уже была компания "Кадорр-Украина Плюс".
Строительство ЖК Kadorr City
nerukhomi.ua
"Госавиаслужба осознанно предъявила иск к ООО "СХІД XXI", которая с 22 сентября 2020 года не имеет никакого отношения к стройке", - цитирует издание решение суда.
Отмечается, что ГАСИ выдала разрешение на строительство II очереди, когда застройщик не устранил нарушения, на которые ранее указала инспекция. К слов, одно из нарушений как раз касалось высотности здания.
Как сообщали НЕРУХОМІ, государственная авиаслужба потребовала через суд прекратить строительство жилого комплекса на Краснова, 3. Также отмечается, что и ГАСИ не выдавала разрешение на строительство, но несмотря на это ЖК строился.
Компания Аднана Кивана Kadorr Group планирует построить возле ипподрома девять домов в 24-этажа. Высотность всех строящихся домов в районе 10 километров от аэропорта необходимо согласовывать с Госавиаслужбой, а под этот 10-тикилометровый участок попадает практически вся Одесса.
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