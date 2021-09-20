Дело "Дома монстра на Подоле": застройщик решил действовать нестандартно

Застройщик ЖК Подол Престиж в Киеве, более известного, как "Дом монстр на Подоле", пытаясь отменить меры обеспечения иска, которые запрещают ему вводить дом в эксплуатацию, обратился в суд первой инстанции.

Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

По ее словам, застройщик пошел довольно странным путем, поскольку основное дело сейчас находится на рассмотрении Северного апелляционного хозяйственного суда.

"Именно в этом деле недавно были сняты, а затем восстановлены меры обеспечения иска. После того, как их восстановили, застройщик снова подает заявление об их отмене - но не в апелляцию, а в суд первой инстанции, у которого дела нет. В свою очередь Хозяйственный суд Киева указывает, что материалов у него нет, но откладывает решение вопроса о принятии заявления до их возвращения", - сообщила Балицкая.

Она отметила, что подача заявления в другой суд хоть и выглядит странной, однако мотивация застройщика здесь вполне очевидна. "В другом деле Верховный Суд обязал ГАСИ выдать "Монстру на Подоле" сертификат готовности. Судя по всему, ГАСИ его не выдавала, поэтому застройщику пришлось подавать в Окружной административный суд заявление о признании противоправной бездеятельности ГАСИ и установлении судебного контроля за исполнением решения", - подчеркнула она.

ОАСК в удовлетворении иска отказал, но, если меры обеспечения будут сняты, застройщик сможет продолжать давить на суд, требуя получения сертификата вопреки всем требованиям законодательства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, постановление Северного апелляционного хозсуда, которое позволяло ввести в эксплуатацию ЖК Подол Престиж на Нижнем Валу, 27-29, было отменено Верховным Судом Украины.

24 июня суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж, таким образом удовлетворив иск ООО "Патели Лизинг". При этом в решении суда написано, что у застройщика право на земельный участок есть, а в реальности его нет.

Здание расположено в центре столичного Подола и диссонирует с окружающим архитектурно-строительным ансамблем. Поэтому киевляне прозвали его "домом монстром на Подоле". В Киевсовете отметили, что компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного здания, но вместо этого возвела 12-этажное, а земля под ним находится в коммунальной собственности.