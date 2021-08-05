Дело "Дома монстра на Подоле": НАПК взялось за проверку судей

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку судей, которые вынесли решение в пользу застройщика "Патели Лизинг" по ЖК Подол Престиж, расположенного по улице Нижний Вал, в Подольском районе Киева.

Об этом написала экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.

По ее словам, антикоррупционный орган начал полную проверку деклараций трех судей Верховного Суда, которые вынесли скандальное решение по жилому комплексу.

"НАПК проводит такую ​​проверку для выяснения достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, наличия конфликта интересов, а также наличия признаков незаконного обогащения или необоснованности активов", - сообщила Балицкая.

Она рассказала, что о результатах этого расследования можно будет узнать на сайте нацагентства. Комментируя решение Верховного Суда, Балицкая заявила, что, если застройщик получит сертификат готовности и будет введен в эксплуатацию ЖК, потом снести незаконно надстроенные этажи уже будет невозможно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховный Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж. Такое решение суд принял 24 июня. В свою очередь в Киевсовете отметили, что компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного здания, но вместо этого возвела 12-этажное, а земля под ним находится в коммунальной собственности. Застройщик обратился к Кабмину, требуя выдать ему документ, свидетельствующий о готовности дома.

Стоит также подчеркнуть, что здание расположено в центре столичного Подола и диссонирует с окружающим архитектурно-строительным ансамблем. Поэтому киевляне прозвали его "домом-монстром на Подоле".