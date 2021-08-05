Дело "Дома монстра на Подоле": НАПК взялось за проверку судей

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку судей, которые вынесли решение в пользу застройщика "Патели Лизинг" по ЖК Подол Престиж, расположенного по улице Нижний Вал, в Подольском районе Киева.
Об этом написала экс-депутат Киевсовета Ольга Балицкая у себя в Facebook.
По ее словам, антикоррупционный орган начал полную проверку деклараций трех судей Верховного Суда, которые вынесли скандальное решение по жилому комплексу.
"НАПК проводит такую проверку для выяснения достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, наличия конфликта интересов, а также наличия признаков незаконного обогащения или необоснованности активов", - сообщила Балицкая.
Она рассказала, что о результатах этого расследования можно будет узнать на сайте нацагентства. Комментируя решение Верховного Суда, Балицкая заявила, что, если застройщик получит сертификат готовности и будет введен в эксплуатацию ЖК, потом снести незаконно надстроенные этажи уже будет невозможно.
Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховный Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж. Такое решение суд принял 24 июня. В свою очередь в Киевсовете отметили, что компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного здания, но вместо этого возвела 12-этажное, а земля под ним находится в коммунальной собственности. Застройщик обратился к Кабмину, требуя выдать ему документ, свидетельствующий о готовности дома.
Стоит также подчеркнуть, что здание расположено в центре столичного Подола и диссонирует с окружающим архитектурно-строительным ансамблем. Поэтому киевляне прозвали его "домом-монстром на Подоле".
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