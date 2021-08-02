Скандал с "Домом монстром на Подоле": застройщик написал письмо в Кабмин

Застройщик ЖК Подол Престиж обратился к Кабмину и ГАСИ, требуя выдать ему сертификат о готовности комплекса, игнорируя таким образом позицию Киевсовета.

Как сообщает "Киевласть", об этом идет речь в письме ООО "Патели-Лизинг" к правительству, Минрегиону и Госархстройинспекции. Секретариат Кабмина в свою очередь поручил Минрегиону, Киевской городской госадминистрации и ГАСИ разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Так, в письме "Патели-Лизинг" речь идет о 12-этажном доме по улице Нижний Вал, 27-29, возведенном в 2014 году и против введения в эксплуатацию которого активно выступили столичные власти после решения суда по данному вопросу.

Аргументы Киевсовета в "Патели-Лизинг" назвали безосновательными. Так, комментируя то, что на данный момент у фирмы нет права собственности на земельный участок, представители застройщика сообщили, что строительство дома было завершено в 2014 году, а договор аренды заканчивался в 2015-м. Таким образом, строительство дома проходило во время пребывания земельного участка в пользовании.

"Ни одной нормой закона не предусмотрено пребывание земельного участка у застройщика на момент введения объекта в эксплуатацию", - говорится в письме.

Также в компании заявляют, что у них есть разрешительные документы, позволяющие строительство 12-этажного здания. Строительные работы велись при сопровождении Института археологии НАН, ГП "Научно-исследовательский институт строительных конструкций" (ГП "НИИСК"), Института электросварки им. Евгения Патона и КП "Киевский метрополитен".

Описание: "Дом монстр на Подоле" Источник: Alt:

Стоит отметить, что ЖК Подол Престиж расположен в центре столичного Подола. При этом диссонирует с архитектурно-строительным ансамблем старого района. В связи с этим киевляне прозвали его "домом-монстром на Подоле".

Как сообщали НЕРУХОМІ, Верховный Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж. Такое решение суд принял 24 июня. В свою очередь в Киевсовете отметили, что компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного здания, но вместо этого возвела 12-этажное, а земля под ним находится в коммунальной собственности. Поэтому ввести в эксплуатацию объект невозможно поскольку у застройщика нет никаких прав на участок.