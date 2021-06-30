Верховный Суд обязал ГАСИ принять в эксплуатацию "Дом монстр на Подоле"

Верховный Суд обязал ГАСИ выдать сертификат готовности для ЖК Подол Престиж по улице Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева, более известного в столице, как "Дом монстр на Подоле".

Соответствующее постановление суд вынес 24 июня, таким образом удовлетворив иск ООО "Патели Лизинг". В решении суда написано, что у застройщика право на земельный участок есть, а в реальности его нет.

"Это качественно новый уровень наглости. Земля под Домом монстром по адресу Нижний Вал 27-29 находится в коммунальной собственности – я сама была соавтором решения об этом в прошлом созыве Киевсовета", - рассказала экс-депутат Ольга Балицкая у себя в Facebook.

Она напомнила, что Киев не передавал застройщику земельный участок, и это решение фирма пыталась обжаловать в судах. При этом еще в 2019 году производство по делу было приостановлено и до сих пор не возобновлено.

"Прием в эксплуатацию жилого дома, который находится на участке коммунальной земли, не переданном застройщику ни в собственность, ни в аренду – это очень и очень значительное правонарушение. И сейчас ВСУ обязывает руководство ГАСИ это правонарушение совершить", - рассказала экс-депутат.

По ее словам, сейчас готовятся обращения в НАПК, Высший совет правосудия и ГАСИ относительно решения суда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Северный апелляционный хозяйственный суд решил отменить запрет на ввод в эксплуатацию ЖК Подол Престиж.

История со строительством ЖК Подол Престиж началась еще в 2005 году, когда КГГА разрешила застройщику возвести дом в исторической части столицы. Изначально, здание должно было быть восьмиэтажным (плюс один подземный этаж), но в 2014 году стало ясно, что застройщик решил сделать дом значительно выше. Также стоит напомнить, что столичные власти через суд добиваются сноса "лишних этажей".