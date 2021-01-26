Новый меморандум позволит достроить квартиры Аркады – Геращенко

Меморандум с КГГА и новым застройщиком позволит достроить 11 тысяч незавершенных квартир банка Аркада.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщается во вторник, 26 января на страничке МВД в Facebook.

По его словам, совещание с пострадавшими инвесторами прошла сегодня в онлайн-режиме.

"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и Киевской городской государственной администрацией до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа - строительство более 11 тыс. квартир", - отметил заместитель министра внутренних дел.

Геращенко также сообщил, что сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.

"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", - отметил он.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сегодня в Киеве инвесторы Аркады устроили митинг у стен Министерства внутренних дел. Люди считают, что их снова хотят обмануть, "втягивая в невыгодный для них меморандум".