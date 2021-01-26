Новый меморандум позволит достроить квартиры Аркады – Геращенко

Инвесторы Аркады пришли жечь файеры к Авакову
Глава МВД обещал выступать в качестве посредника между властью и застройщиком
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Меморандум с КГГА и новым застройщиком позволит достроить 11 тысяч незавершенных квартир банка Аркада.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщается во вторник, 26 января на страничке МВД в Facebook.
По его словам, совещание с пострадавшими инвесторами прошла сегодня в онлайн-режиме.
"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и Киевской городской государственной администрацией до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа - строительство более 11 тыс. квартир", - отметил заместитель министра внутренних дел.
Геращенко также сообщил, что сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.
"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", - отметил он.
Как сообщали НЕРУХОМІ, сегодня в Киеве инвесторы Аркады устроили митинг у стен Министерства внутренних дел. Люди считают, что их снова хотят обмануть, "втягивая в невыгодный для них меморандум".
Глава МВД обещал выступать в качестве посредника между властью и застройщиком
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