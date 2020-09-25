НБУ таки ликвидировал банк Аркада

Решение о ликвидации банка Аркада и отзыве банковской лицензии было принято Национальным банком Украины в четверг, 24 сентября.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регулятора.

Как сообщается, соответствующее решение Нацбанк принял по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц (от 24 сентября 2020 № 601-рш).

НБУ ликвидировал банк "Аркада" flickr.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, 25 августа стало известно, что НБУ отнес банк "Аркада" к категории проблемных. Также был введен особый режим контроля за работой финучреждения и назначен куратор. Как отмечается в материалах Печерского районного суда, такое решение регулятор принял еще 6 августа. Также судебным постановлением по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс кв м), который находится в центре Киева (по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).

По данным НБУ, владельцем 74,8% акций банка "Аркада" был Константин Паливода. Позже ему следователи Национальной полиции сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн. По данным следствия, Паливода украл деньги, внесенные инвесторами на строительство жилых комплексов Эврика и Патриотика в Киеве.

Сегодня десяткам домов Аркады грозит полное отключение от электроснабжения из-за накопившихся долгов. Все счета строительных компаний, связанных со строительством ЖК Патриотика и ЖК Эврика, заблокированы.