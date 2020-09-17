Десяткам домов Аркады могут отключить свет из-за долгов

Десяткам домов Аркады грозит полное отключение от электроснабжения из-за накопившихся долгов.

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в пресс-службе КГГА.

Столичные власти отметили, что, если ситуация не изменится, поставку электроэнергии в течение 90 дней будет осуществлять Поставщик Последней Надежды (ППН), а уже после указанного срока, при отсутствии другого поставщика, подача электропитания прекратится.

Все счета строительных компаний, связанных со строительством ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК ЭВРИКА, заблокированы. После чего ООО "Будеволюция" не уплатило авансовый платеж "Ясно" (ООО "Киевские энергетические услуги"), что привело к расторжению договора поставки электроэнергии с застройщиком с 1 сентября 2020.

Список домов, которым поставки электроэнергии осуществляет ППН:

"Верховина" – № 25, ул. С. Русовой, 7

"Горынь" – № 29, ул. С. Русовой, 3-В;

"Свитязь" – № 30, ул. С. Русовой, 5-Б;

"Дерибасовский" – № 31, ул. С. Русовой, 7-Г;

"Полонина" – № 17, ул. Б. Гмыри, 16-А.

В КГГА также обратились к компании ООО "Аркада-Жилсервис", ООО "Луч-С" и ООО "Управсервисголосиево", которые обслуживают дома ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК ЭВРИКА, с информацией, их счета были также открыты в банке Аркада и заблокированы с введением временной администрации.

Кому отключат свет за долги? pixabay.com

Суммарно на счетах обслуживающих компаний заблокировано более 3 млн грн, которые ранее собрали с жителей за обслуживание домов и придомовых территорий. Ситуация осложняется тем, что часть квартир не имеет прямых договоров, и деньги, собранные раньше воду, отопление, электроснабжение, также заблокированы в банке Аркада.

Кроме этого, на обслуживании ООО "Аркада-Жилсервис" находятся 5 домов, которые не строил банк Аркада, но их отключат от услуг: в частности, на: ул. А. Аболмасова, 6 и 7; ул. Маршала Малиновского, 4-В; ул. Пушечной, 31-А; ул. Л. Курбаса, 7-Б.

Как сообщали НЕРУХОМІ, следователи Нацполиции сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн президенту столичного банка Аркада Константину Паливоде. По данным следствия, Паливода украл деньги, внесенные инвесторами на строительство жилых комплексов ЭВРИКА и ПАТРИОТИКА в Киеве.