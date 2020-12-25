Киевляне митинговали против еще одного незаконного строительства Интергал-Буда

В Киеве прошел митинг против незаконно стройки на улице Воскресенской, 2а. Как известно здесь строительная компания Интергал-Буд строит жилой комплекс Парковые Озера 2.

Как сообщил активист Виктор Зайцев, застройщиком уже третий месяц ведутся попытки строительства и продаж квартир на земле, которую Киевсовет не отводил под жилую застройку.

Как раньше выяснили эксперты НЕРУХОМІ, по указанному адресу целевое назначение земельного участка не соответствует намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительство жилого комплекса.

"Мы получили ответ от юридического департамента Киевсовета, который подтверждает, что строительство без землеотвода на этом участке незаконно, постановление Верховного суда от 16.05.2019г. запрещает строить ЖК на этом участке без решения депутатов", - написал Зайцев.

Однако, по его словам, власти, включая полицию, столичных чиновников демонстрируют полную бездеятельность. При этом строительные работы на участке активно ведутся, техника работает даже ночью. Также Зайцев рассказал, что строители срубили деревья, которые находились за строительным участком без каких-либо разрешений.

Как сообщали НЕРУХОМІ ранее, компания Интергал-Буд также собирается незаконно построить комплекс по улице Генерала Жмаченко, 20. Как стало известно, 21 декабря она получила разрешение от ГАСИ. Так, строительство будет происходить на участке, который столичные власти признали парком.