Очередной суд запретил Интергал-Буду строить ЖК La Mer в Одессе

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в ходе заседания 18 января поддержал позицию прокуратуры и отказал строительной компании "Интергал-Буд" в просьбе снять арест с земельного участка и возобновить строительные работы на 13 ст. Б. Фонтана, где возводится ЖК La Mer.

Как сообщают местные СМИ, таким образом, Интеграл-Буд получил два запрета в рамках двух судебных дел на проведение строительных работ.

Описание: Визуализация ЖК La Mer Источник: nerukhomi.ua Alt:

В сентябре 2020 года в Одесский окружной админсуд обратился одессит с просьбой отменить градостроительные условия и ограничения на строительство якобы подпорной стены. В качестве обеспечения иска суд запретил застройщику проводить подготовительные и строительные работы на месте стройки. Спустя месяц, в октябре 2020 года, в Хозяйственный суд Одесской области обратился прокурор с целью признать недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью 1 га на 13 ст. Б. Фонтана и обязать фирму "Интеграл-Буд" вернуть землю Одесскому горсовету. В рамках обеспечения данного иска суд также запретил проводить строительные работы и наложил арест на земельный участок.

Кроме того, как сообщали НЕРУХОМІ, параллельно с этим застройщик судится с департаментом архитектуры Одесского горсовета и хочет заставить чиновников мэрии внести в реестр якобы имеющиеся градусловия на строительство жилого дома.

Еще в октябре 2019 года Госархистройинспекция аннулировала разрешение на строительные работы в районе 13-й станции Большого Фонтана. Между тем, застройщик доказывает, что разрешение на строительные работы нельзя отменить из-за отсутствия регистрации ГУО.