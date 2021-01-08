На строительстве казарм в Донецкой области украли 3 млн гривен

Бывший чиновник Вооруженных сил Украины допустил растрату 3 млн гривен во время строительства казарм в Бахмуте (Донецкая область).

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Как выяснили следователи, в 2018 году подрядчики во время строительства четырех казарм в Донецкой области в акт приема работ вносили данные, несоответствующие действительности. В свою очередь бывший начальник Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления подписывал документы, не проверяя качество выполненных работ. В итоге государство потеряло из-за этого около трех миллионов гривен.

Бывшему военнослужащему предъявили обвинение по статье о служебной халатности. Согласно санкциям статьи, экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также по этому делу сообщили о подозрении в присвоении госсредств трем руководителям фирм-подрядчиков.

Описание: Недостроенные казармы в Бахмуте Источник: dbr.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Запорожской области арестовали директора строительной компании, которая присвоила более 5 млн гривен также на строительстве казарм в 2018 году. При этом казармы до сих пор остаются недостроенными.

Также стало известно, что Офис генпрокурора вернул в собственность Минобороны недвижимость на 24 млн гривен возле Международного аэропорта во Львове. Прокуроры доказали, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства.