На строительстве казарм в Донецкой области украли 3 млн гривен

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Бывший чиновник Вооруженных сил Украины допустил растрату 3 млн гривен во время строительства казарм в Бахмуте (Донецкая область).
Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
Как выяснили следователи, в 2018 году подрядчики во время строительства четырех казарм в Донецкой области в акт приема работ вносили данные, несоответствующие действительности. В свою очередь бывший начальник Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления подписывал документы, не проверяя качество выполненных работ. В итоге государство потеряло из-за этого около трех миллионов гривен.
Бывшему военнослужащему предъявили обвинение по статье о служебной халатности. Согласно санкциям статьи, экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Также по этому делу сообщили о подозрении в присвоении госсредств трем руководителям фирм-подрядчиков.
Недостроенные казармы в Бахмуте
dbr.gov.ua
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Запорожской области арестовали директора строительной компании, которая присвоила более 5 млн гривен также на строительстве казарм в 2018 году. При этом казармы до сих пор остаются недостроенными.
Также стало известно, что Офис генпрокурора вернул в собственность Минобороны недвижимость на 24 млн гривен возле Международного аэропорта во Львове. Прокуроры доказали, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства.
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