УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Офис Генпрокурора вернул в собственность Минобороны недвижимость на 24 млн гривен

21.07.2020 - 15:07

Северный апелляционный хозяйственный суд 15 июля вернул в право собственности Министерства обороны недвижимость стоимостью более 24 млн гривен, расположенной возле Международного аэропорта во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Суд вернул недвижимость Министерству обороны

pixabay.com

"Указанное имущество принадлежит к основным фондам одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины, основным направлением деятельности которого является строительство объектов недвижимости для государственных нужд", - рассказали в пресс-службе.

Прокуроры доказали, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство обороны и Офис генерального прокурора вернули в государственную собственность земельный участок в Дарницком районе Киева.

Комментарии

362
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Пожар в ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE: стали известны детали происшествия

Пожар в ЖК ПОДОЛ ГРАД VINTAGE: стали известны детали происшествия

Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров

21.07.2020 - 13:10
Крыша в виде пирамиды: необычное архитектурное решение для старого дома в Лондоне. Фото

Крыша в виде пирамиды: необычное архитектурное решение для старого дома в Лондоне. Фото

Внутри здания стало больше света и пространства

21.07.2020 - 11:57
Проект Киевгенпалана: столица должна стать более децентрализованной

Проект Киевгенпалана: столица должна стать более децентрализованной

В Киеве создадут новые общественные центры

21.07.2020 - 11:19
В Киеве активно устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора

В Киеве активно устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора

В столице уже установили специальных 380 контейнеров

21.07.2020 - 09:00
Эксперты проверили ЖК DELREY. Видео

Эксперты проверили ЖК DELREY. Видео

Существует возможность отсрочки начала строительства

20.07.2020 - 19:07