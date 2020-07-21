Офис Генпрокурора вернул в собственность Минобороны недвижимость на 24 млн гривен

Северный апелляционный хозяйственный суд 15 июля вернул в право собственности Министерства обороны недвижимость стоимостью более 24 млн гривен, расположенной возле Международного аэропорта во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Суд вернул недвижимость Министерству обороны pixabay.com

"Указанное имущество принадлежит к основным фондам одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины, основным направлением деятельности которого является строительство объектов недвижимости для государственных нужд", - рассказали в пресс-службе.

Прокуроры доказали, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство обороны и Офис генерального прокурора вернули в государственную собственность земельный участок в Дарницком районе Киева.