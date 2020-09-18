Скандал с казармами в Запорожской области: арестовали директора строительной компании

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для директора строительного предприятия в виде содержания под стражей.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, сообщили в четверг, 18 сентября, в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Подозреваемую в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебном поддельные (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины) взяли под стражу в зале суда и определена альтернативная мера пресечения в виде залога размером 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что директор предприятия в 2018 году во время выполнения работ по заказу Министерства обороны Украины по строительству казарм улучшенной планировки на территории военного городка в Запорожской области внесла заведомо ложные сведения в документацию по объемам выполненных работ и приобретенных строительных материалов и завладела бюджетными средствами на общую сумму 5,5 млн грн. При этом казармы для военнослужащих до сих пор остаются недостроенными.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц, в том числе военнослужащих соответствующих структурных подразделений Минобороны, выступавших заказчиками строительства.

Взяли под стражу директора строительной компании pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, Офис Генпрокурора вернул в собственность Минобороны недвижимость на 24 млн гривен возле Международного аэропорта во Львове. Прокуроры доказали, что отчуждение состоялось по недействительной сделке, с нарушением установленного законодательством порядка продажи государственной собственности, без согласия оборонного ведомства.