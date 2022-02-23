На Сицилии все больше населенных пунктов предлагают жилье по 1 евро

В Италии на Сицилии к программе продажи жилья по 1 евро присоединилась поселок Пьяцца-Армерина.

Как сообщает Idealista, населенный пункт находится в провинции Энна, что в самом центре острова. Он славится историческим наследием, несколько памятников включены в список ЮНЕСКО. С помощью этой инициативы, власти муниципалитета планируют возродить социальную жизнь.

Мэрия Пьяцца-Армерины полагает, что с помощью развития туризма получится возродить исторический центр, восстановить и полуразрушенные здания.

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Представительница властей Аура Филетти заявила, что любой желающий может купить дом здесь по символической цене. Привлеченные инвестиции помогут восстановить Старый Город.

Мэрия города настроена решительно и намерена привлекать не только новых жителей, но и инвесторов, готовых скупать недвижимость для туристических целей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Сицилии власти городка Салеми устраивали распродажу недвижимости, при этом цена одного дома не превышала стоимость обычного гамбургера – то есть одного евро.

Также в центральной Сардинии город Оллолаи предлагает аренду жилья за символическую стоимость. Участникам программы могут рассчитывать на льготное в устройство детей в учебные заведения, получить бесплатные учебники, развлекательные и образовательные семинары.